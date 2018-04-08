Sohram-Der’den Paskalya Bayramı mesajı

Diyarbakır’daki Paskalya Bayramı kutlamalarına katılan İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Başkanı Mim Yavuz Binbay, Tükiye’nin bütün dünyaya, dinlere ve kültürlere ışık tutacak, onları birleştirecek bir merkez gücüne sahip olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızdan bir barış, kardeşlik çağrısı ile insanlığı birleştirecek bir girişimin öncüsü olmasını diliyorum” dedi. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Meryam Ana Süryani Kilisesi’ndeki Paskalya Bayramı kutlamalarına gelen Sohram-Der Başkanı Mim Yavuz Binbay ve dernek üyeleri, Hristiyanların bayramını kutladı. Paskalya Bayramı’nın dirilişin, insanlığın yaşama kavuşmasının bayramı olduğunu ifade en Binbay, “Bütün insanlığa yeni bir yaşamın, barış içinde, huzur içinde, insanlığa yakışır bir yaşamın gelmesini diliyorum. Gerçekten dünyamız barışa ve huzura hiçbir zaman bu kadar ihtiyaç duymamıştı. Dünyamızın büyük bir felaketin eşiğinde bulunduğu bir dönemde böyle bir günde huzuru, barışı hissetmek büyük bir önem taşıyor. İnsanlarımız artık bu coğrafyamızdaki yaşanan trajediyi, acıları görüp bu acıya bir son vermenin yolunu düşünmelidir” diye konuştu.

“Dünya liderleri savaşa dur demeli”

Dünya devletlerinin, dünya liderlerinin artık insanlığa ve tüm dünyaya zarar veren bu savaşları durdurması gerektiğini vurgulayan Binbay, şunları kaydetti:

“Bugünün ışığıyla dilerim ki bu dünya liderleri bunu hisseder, bunun için çaba sarf eder. Özellikle buradan Cumhurbaşkanımıza bu ülkenin Cumhurbaşkanı olması vesilesiyle gerek İslam aleminde gerek dünyada büyük bir etkisi olması vesilesi ile Müslümanlara, Hristiyanlara ve bütün dünyaya Paskalya’yı Hristiyanların ve Müslümanların birlikte kutlamasının çağrısını yapmasını diliyorum. Çünkü O bu güce sahiptir. Ülkemiz bütün dünyaya, dinlere ve kültürlere ışık tutacak, onları birleştirecek bir merkez gücüne sahiptir. Türkiye bütün dünyaya bir ışık merkezidir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Günümüzde bu rolünü oynaması büyük önem taşıyor ve gerçekten geleceğimiz için büyük katkıda bulunabileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan böyle bir barış ve kardeşlik çağrısı ve insanlığı birleştirecek bir girişimin öncüsü olmasını diliyorum. Bu bayram hepimizin. Bu bayram insanım diyen herkesin bayramı olması dileğiyle barış ve huzur getirmesini diliyorum. Biz Sohram-Der olarak her zaman Hristiyan kardeşlerimizle Paskalya’yı 15 yıldır kutluyoruz ve kutlamaya devam edeceğiz. Bu bayramın barışın kardeşliğin sembolü olmasını ve bütün Diyarbakır halkına da örnek olmasını diliyorum.”