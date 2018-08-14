Şöhretler karmasıyla Filistin takımı arasında dostluk maçı

Erdoğan, Filistin'in dört bir yandan kuşatıldığı bir zamanda bu kampı yaptırmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu maçla, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerimizin yanında en büyük destekçisi olduğunu vurguluyoruz. Bu sivil ve insani diplomasi, bütün dünyaya bizim Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için güzel bir etkinlik oldu. İlim Yayma Vakfı'mız, Sabahattin Zaim Üniversitemiz, bu futbolcu kardeşlerimizin hem kalacak yer hem kamp konusunda, Abdurrahim Albayrak ekipman tedariği konusunda yardımcı oldular. Bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere."

Maç öncesi konuşan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, maçın sembolik öneminin çok fazla olduğunu, yurt dışında ilk defa kamp yapan bir takımı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından, iki ülkenin milli marşları okundu.

Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Halkalı'daki kampüsündeki maç öncesi, eski futbolcular Abdulkerim Durmaz, Hakan Ünsal, futbol yorumcuları Ertem Şener, Ahmet Çakar, Emre Tilev gibi isimlerden oluşan şöhretler karması ve Zeytindağı Spor, ellerinde "iki şehir, tek yürek" yazan Türkçe ve Arapça pankartlarla sahaya çıktı.

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin'in 2. Lig futbol kulüplerinden Zeytindağı Spor, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin stad açılışında şöhretler karmasıyla dostluk maçı yaptı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptıklarını, Kudüs takımı Zeytindağı Spor'u ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, amaçlarının bu maçla beraber Filistin'in ve Kudüs'ün sesini bütün dünyaya duyurmak olduğunu vurguladı.

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcu kardeşlerini bağırlarına bastıklarını, futbolculara Galatasaray tesislerini ve stadını gezdireceklerini, kendi şirketinde Karadeniz yemekleri ikram edeceğini, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu söyledi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, zulmün sona ermesi amacıyla dünyaya bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Filistin'den çıkıp gelmiş ve hayatında ilk defa yurt dışında maç oynayan, kamp yapan gencecik çocuklar, futbola ömürlerini vermiş biz ağabeyleriyle bir maç yapacaklar. Önemli olan burada, dünyada süren haksızlığın, zulmün, insanlık dışı zulmün sona ermesi için yapılmış bir mesaj maçıdır bu. Hayatımın en onurlu maçına çıkıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol yorumcusu Ertem Şener, Kudüs'ün kırmızı çizgileri olduğunu, dünyaya bir mesaj vermek istediklerini ifade ederek, "İsrail'in Şampiyonlar Ligi'nde takımları oluyor ama Filistin'in olmuyor. Avrupa'da gezmediğim stat, anlatmadığım maç kalmadı, Avrupalı futbolcularla Filistinli futbolcular arasında hiçbir fark yok." dedi.

Dostluk maçı, berabere sonuçlanırken, Bilal Erdoğan maç sonrası iki takıma da madalya taktı.

