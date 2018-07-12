Şok iddia! 'Adnan Oktar'ın müritleri arasında ünlüler, mankenler ve siyasetçiler de vardı'

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kamuoyunda Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar'la ilgili "bilinmeyenleri" yazdı. Altaylı, "Oktar'ın çekirdek kadrosundan" dediği Tarkan Yavaş'ın daha etkili ve önemli olduğunu söyledi.

Altaylı'nın "Bilmeyenler için Adnan Oktar kılavuzu" başlığıyla (12 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün sabah Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonu izlerken, birden bire 1990’lı yıllara dönüverdim.

Çok dinlenen bir radyo programında, kendini “İslami bir kılıf” altına gizleyen iki grubu sürekli olarak gündeme getiriyordum.

Bunlardan biri Fetullah Gülen Grubu’ydu, diğeri ise Adnan Oktar’ın “Çetesi”

Bir sabah yayında Zaman Gazetesi’ni yırtıp, “Bundan olsa olsa tuvalet kağıdı olur ama insan bunu popusuna bile sürmez” dedikten sonra Gülencilerin hedefi oldum ve bu yıllar boyu sürdü.

Adnan Oktar ve çetesi ile yaptığım mücadele ise biraz daha farklıydı.

1980’lerin sonlarına doğru Ortaköy’de bir evde “Adnan Hoca” olarak ortaya çıkan birisi, etrafına tamamı varlıklı ailelerin çocukları olan genç ve güzel kızlar ve yakışıklı oğlanlar toplamış, onları müridi haline getirmişti.