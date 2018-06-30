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Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

24 Haziran gecesi açıklamaya yapmayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sosyal medyada, kaçırılıp tehdit edildiği iddia edilmişti. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur iddiayı doğrulayarak "Muharrem İnce kaçırılmış, konuşması engellenmiş ve susturulmuştu. Kendi ekibi tarafından." diye yazdı. Uğur, "Hep birlikte apar topar çıkıldı ve Muharrem İnce eve getirilip yatak odasına sokuldu." dedi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi merak konusu olmaya devam ediyor. İnce seçim açıklamasını WhatsApp mesajıyla İsmail Küçükkaya'ya duyurmuştu.

Nerede olduğunu Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dünkü köşesinde İnce'nin Ankara Swiss Otel'de ekibiyle birlikte olduğunu yazmıştı. Peki sosyal medyada konuşlan tehdit ve kaçırma iddiaları doğru muydu? Tartışmalara katılan Türktiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, tehdit hariç kaçırılma kısmının doğru olduğunu iddia etti. "Bu bir şaka değil, kimseyle de dalga geçmiyorum" diye yazısına başlayan Uğur'a göre İnce, kendi ekibi tarafından otelden alınıp evinin yatak odasına kapatıldı.

İşte Uğur'un çok konuşucak o yazısından ilgili bölümü:

'BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIM' DEDİ

"Tam eline telefonu aldığı sırada, o anda gelen mesajı gördü. FOX televizyonunda Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya idi mesajı gönderen ve “Herkes sizi merak ediyor, bir sürü şayia çıktı, bir şey demeyecek misiniz?” diye soruyordu. Çevredeki herkesin şaşkın bakışları arasında Muharrem İnce, İsmail’e pat diye cevap verdi:
“Adam kazandı, daha ne diyeyim”
Canlı yayında olan İsmail Küçükkaya anında bu mesajı okudu tabii. Otelin süit dairesindeki televizyonda FOX TV açıktı. İsmail’in söyledikleriyle birlikte herkes dondu kaldı. Başkan adayları giderek tehlikeli olmaya başlamıştı. Aman demeye kalmadı Muharrem İnce kafaya o sert içkilerden birini daha dikti ve talimatı verdi:
“Derhal basını arayın, açıklama yapacağım”
O anda garip bir şey oldu. Ekip birbirine baktı, âdeta gözleriyle anlaştılar ve aralarından biri “Tamam abi ama önce eve gidelim de şu sabahki kıyafetinizi değiştirelim” dediler. Bu fikri ailesi de destekledi.

'KAPI ÜZERİNE KİLİTLENDİ

Hep birlikte apar topar çıkıldı ve Muharrem İnce eve getirilip yatak odasına sokuldu.
Kapı üzerine kilitlendi.
İnce’nin yanında ne cep telefonu, ne de ev telefonu vardı. Çünkü alınmıştı. Bir süre bağırıp çağırdıysa da aradan fazla zaman geçmeden uyuyup kaldı.
Ekip de bir açıklamadan yanaydı ama CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden papaz olmanın âlemi yoktu. Biraz daha stratejik davranılması gerekmekteydi.
Evet, kaçırılma hikâyesi doğru ama bu şekilde. Yani Muharrem İnce kendi ekibi tarafından kaçırıldı.
Doğu Perinçek’in deyimiyle HDP’ye oy veren bonzai kullanıcısı CHP’lilerle, İnce’nin tanımıyla “Şizofren CHP’liler” o sıralarda YSK ve CHP Genel merkezlerinin önünde videolar çekip sosyal medyada kıyameti koparıyorlardı.
“İnce’yi konuşturmuyorlar, kaçırdılar ve susturdular. Tehdit ettiler.”
Tehdit kısmı hariç hepsi doğruydu.
Muharrem İnce kaçırılmış, konuşması engellenmiş ve susturulmuştu.
Kendi ekibi tarafından."

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Adamı sarhoş bir vaziyette canlı yayına çıkaramazlardı herhalde.Sonuçta seçim kampanyası boyunca din üzerinden algı yaratmıştı.Bu algının çöpe gitmemesi lazımdı.İlerde gene kullanacaklar çünkü.
he canım , anlat anlat heyecanlı oluyor tarih herşeyi yazacak çok değil kısa bir zaman sonra..
Allah a şükürler olsunki akp liler tarafından kaçırıldı yazmamışsınız .. teşekkürler...
@turgay_citak_2018 aynen .bu chp lilere kicimla guluyorum.adam son ay imana gelmisti tam kaybetti gene ickiye basladi
Bir taraflarınızdan uydurmayın adam açıklamasını yaptı bu kadar basit
mantıklı
kimse tayyibe oy vermesede.. yine %52 alır...!! %70 ile sonuçları açan ve oy sayıldıkça %18 düşen.. finalde %52 ile biten...tek örnek dünyada bizde herhalde...
bence çok sarhoş olduğu için göze görünmedi
aptalca bir senaryo muharrem başkanın içki içtiği biliniyor ya hep ona vurgu yapılıyor adam ol sende iç
@ilteberemre sen adamsın ya içmeye devam edebilirsin.
burdan şu çıkıyor muhtemelen sarhoş tu yoksa beni cumhurbaşkanı adayını kim alır koyabilir yermi
Güzel hikaye, kitaba dök yok satar.
sen yazdıklarına inandınmı bak bak ince sert içki içmiş adam içecek başka zaman bulamıyo seçim gecesi içiyo sen rahat ol ilerde herşey ortaya çıkar bu saltanatda biter
Bu gazete yazarına soruyorum.MÜSLÜMANLARIN SİZE GÜVENİP VERDİKLERİ PARALARI NAPTINIZ. ÖZEL FİNANS KURUMUNU KAPATALI 15 YILI GEÇTİ .HALA MAAAŞINI ÖDEMEDİĞİNİZ ÇALIŞANLARIN AHINDAN HUZUR DUYABİLİYORMUSUNUZ. Kurduğunuz TV.KANALI için milyarları sebil ettiğiniz sanatçılardan AFERİN aldınız amma PARASINI HAR VURUP-HARMAN SAVURDUĞUNUZ MÜSLÜMANIN AHINDAN AKILLANMADINIZMI. Hala hile-entrika ve GELEN DOLMUŞA BİNME ALIŞKANLIĞINIZDAN UTANMIYORMUSUNUZ.
fuat uğur geri zekalımısın?ince kendisi açıklama yapıyor böyle bir şeyin olmadığını sen çıkıp kaçırıldı açıklamasını yapıyorsun.böyle bir şey olacakta chp boş duracak öylemi?geç bu provakasyon işlerini.
fuat uğur kaçırıldı diyorsun ve adamların yanındaymışsın gibi anlatmışsın. yalancının.......
bir CHP li olarak neden kaçırsınlar ki? yanında korumaları yok mu? savcılar başı demiyor muydu. korumalar olmak zorunda diye.
yavaş adam kendi açıkladı öyle bişey yok dedi
adam kaçırılmadım diyor hala neden olay büyüdü anlamadım Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
Delikanlıysan membiçe 5 km yaklaşta görelim diyen abd...seçimden iki gün evel membiçi akp ye hediye etti... o kadar allahın günü varken neden seçimden iki gün evel..!! akp ve rte abd ye ne tahatüte bulundu ve kapalı kapılar ardından ne konuşuldu bilinmiyor.. seçimde oy toplamak için abd ye ne sözler verildi bilinmiyor ama gerçek şuki abd karşılığında büyük bir şey almasa asla öyle bir adım atmaz..bizim şakşakçı koyunlarda başka türlü inanıyor..bu koltuk iktidar uğrunu bizimkilerin yapamadığı şey yok...
Bu haberleri yapanları bir akıl hastanesine yatırmak gerekiyor adam sabaha kadar tutanakları incelemiş sabaha doğru kime konuşacaktı öğlen de çıktı açıklama yaptı işte ne kadar saçma sapan haber yapılıyor yahu
ya bırakın şu iftiraları neeeden biliyorsunuz içşinin sert olduğunu yanındamıydınız içerken zurtolar
Güzel senaryo.
yazdığın yazı buram buram ırkcılık,ayrımcılık,aşağılayıcı kelimelerle dolu.yok kadehi tepesine dikmiş,yok bonzai içen chp liler hdp ye oy vermiş.tabi hdp nin vekil çıkarması işinize gelmedi.mecliste at oynatamayacaksınız.esas mesele bu değilmi.
öyle bir anlatmışki sanki yanındaymış gibi bu hayal dünyasıyla sen bence kitap yaz kesin satar
hıı tabi tabi merallle temel de oradaydı hatta. alem yapıp kutladılar adamın(!) kazanışını. sonra ele güne rezil olmasınlar diye hepsini ayrı ayrı odalara kapattılar. bu senaryo daha güzel. bence bunu yaz.
Bu kadar ahlaksızca hayasızca yalanları benim miğdem hakikaten kaldırmıyor. Böyle iğrenç iftiralara inanları zaten konuşmuyorum bile.
ne kadar terbiyesizce bir anlatım.hdp ye oy verenlere uyuştucu kullanıyor damgası.yazık bu ülkeye.açılım yaparken haburda karşılarken mobıl mahkeme kurup hakımlerı ayaklarına götürürken bunları bilmiyormuydunuz
REZİLLER!!YALAKA MEDYA,SİZ BANA ŞU ANADOLU AJANSININ PERSONEL SAYISINI SÖYLER MİSİNİZ LÜTFEN? SANDIK BAŞINDA KAÇ TANE MUHABİRİ VAR? BÜTÇESİ NE VE NE KADAR PERSONEL MAAŞI ÖDÜYORRR?
İŞİNİZE GELİRSE MANTIKLI İŞİNİZE GELMEYİNCE SAÇMA. BEKLİYELİM BAKALIM O KAÇIRANLARDAN YALANLAYAN ÇIKACAKMI. EĞER KAÇIRMA FİLAN YOK DERSELER EYVALLAH, DEMEZSELER SİZ CHPKK LILAR DİLİNİZİ BİR YERİNİZE SOKACAKMISINIZ.
hem sarhoş olduğu için hem de partisini yerden yere vuracaktı. Allahtan o mesajı zamanında atmış. o mesaj da partisi için neler söyleyeceği çok mesajlar var.
fuat onu bunu bırakta sen ne içtin :)
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