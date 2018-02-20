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Şok iddia! 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 15:11 | Son Güncelleme

Konya'daki FETÖ soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 158'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Tanıklardan emekli öğretim üyesi M.K, "2002 yılında, sanık Hasan G. ile fakültenin koridorunda karşılaştık. Beni bir kenara çekti ve 'Birinci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini, ikinci olarak ise MİT’i bitireceğiz’ dedi" şeklinde ifade verdi.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 158'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar ile AK Parti Konya İl Başkanlığı mensupları katıldı.

"Önce Türk Silahlı Kuvvetlerini bitireceğiz sonra MİT'i"

Tanıklardan M.K. ise geçmişte Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını, bir ay önce buradan emekli olduğunu belirtti.

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M.K. aynı fakültede akademisyen olan sanık Hasan G. ile yaşadığı bir olayı ise şöyle anlattı:

"2002 yılında, sanık Hasan G. ile fakültenin koridorunda karşılaştık. Beni bir kenara çekti ve 'Birinci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini, ikinci olarak ise MİT’i bitireceğiz’ dedi. Bana bunu neden söylediğini anlayabilmiş değilim ancak ben 1983 yılından beri kurumda olduğum için kişilerin düşüncelerini, duyumlarım dolayısıyla bilirdim. Hasan G’nin FETÖ’ye yakınlığını duymuştum."

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AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mit Konya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Adamın suratında meymenet yok,bu serseri nasıl milletin devlertin başına bela oldu anlaşılır gibi değil,4 koyun 1keçi versen hayatta güdemez,adamın 40 yıldır argümanı laiklik ve atatürk karşıtlığı, bütün pirimi buradan yaptı,atatürk gibi bu ülkeye inanılmaz faydası olan allahın cennetlik kulunun hakkını bu millet ödeyemez,allah bu milleti doğru yola getirsin, bu şeytanların tılsımından korusun.
Bitirdiler zaten...Bunu tek başına feto yapmadı...Akp ile birlikte yaptılar...Kim ne derse desin akp en büyük düşmanlığını yaptı bu millete...Yani Türk milletine...Onlar hala, hala düşmanlık ediyorlar hem bu millete heme milletin değerlerine...Atatürk'e düşmanlık edenler el üstünde tutuluyorlar... Millet aklını başına almazsa işler kötü vesselam...Atatürk bu ülkenin kurucusu ona nasıl düşmanlık edilir hiç akıl iz'an yokumdur bunlarda? Yine de akıl versin bunlara..Ama daha da çok bu günle kadar bunları iktidarda tutanlara akıl versin
@me_fa1631 Sayın Yorumcu ; Çok Haklısınız ''ZATEN BİTİRDİLER,,Bugün Yeni Türkiye'nin Silahlı Kuvvetleri ve Yeni Türkiye'nin Mit Teşkilatı Gerçekten,fetö Silahlı Kuvvetleri,fetöMit Olduruldu 2007 den Beri.!!! Bundan Böyle Ankara 15 Temmuzu Diri Tutabilmek İçin Yıllarca Göstermelik fetö Operasyonlar Yapacak Yeni Türkiye de.! Bunda ki Amaç Esas fetö'cülerin Ceza Evlerine Girmemelerini Sağlamak,Maalesef.!!!
Evet Ergenekon , balyoz diyerek bitirdiler ,ama burada en üzücü olan sokaktaki insanların bu yalan ve iftiralara inanması.
Allah belanızı versin beee... Nasıl yaparsınız nasılll... benim aklım fikrim almıyor... bir insan doğup büyüdüğü bir ülkeye nasıl ihanet eder... yav hepimiz bu ülkenin ekmeğinden suyundan havasından herşeyin den yararlanıyoruz... nasıl hainlik yaparsınız... kafayı yiyecem... ALLAH BELANIZI VERSİN... GEBERİN ŞEREFSİZLER...
bunları bu hale getirenler cezasızmı kalacak
haçlı çocukları sizi babaları papazlar sizi bumillet size asla fırsat vermez bu ülkeye ihanet ettiniz bu dünyada da öbür dünyada da rahat yüzü görmeyin çoluğunuz çocuğunuz sürüm sürüm sürünsün allahın tüm gazabı üzerinize olsun fetöcular
Mit i sizin bitirmenize gerek yoktu ki başındaki kişi her geçen gün bitiriyor zaten
Siyasi ayağı na gidilmeden bu iş yarım bırakılmıştır
idda demek yalan haber demektir.
@tipmedikal ne yalanı be tüm ATATÜRK'ÇÜ SUBAYLARI YA EMEKLİ ETTİLER YADA hapise attılar.sen fetöcüsün galiba.
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