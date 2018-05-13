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Sokağa terk edilen hasta köpek kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sokağa terk edildiği iddia edilen köpeğin hastalıktan telef olmasına HAYDOS üyeleri tepki gösterdi - Dernek Başkanı Türkan Dağdelen: - "Veterinere para vermemek için sokağa atıyorlar"

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sokağa terk edildiği iddia edilen köpeğin hastalıktan telef olmasına Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Karaçalı Mahallesi'nde tüyleri tıraşlanmış "Terrier" cinsi köpek, bir arsaya terk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden HAYDOS yetkilileri, hayvan ambulansı ile köpeği bakımevine getirdi. Burada veteriner kontrolünden geçirilen ve serum takılan köpek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dernek Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde sokağa terk edilen hayvan sayısının arttığını söyledi.

Vatandaşların para harcamamak için bu yola başvurduğunu ileri süren Dağdelen, "Sokakta, açlık, susuzluk, zehirlenme ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalan hayvanlara dernek olarak yetişemez hale geldik. Evcil hayvanları, hasta olduğu zaman veterinere para vermemek için ya sokağa ya da bakımevinin önüne terk ediyorlar." dedi.

Hasta köpeği ölmek üzereyken bulduklarını anlatan Dağdelen, "Bu köpek, saatlerce, belki de günlerce bir arsada hasta yatıyor. Bir insan nasıl olur da saatlerce köpeğinin yokluğunu ve hastalığını fark etmez? Anlamak mümkün değil. Serum tedavisi uyguladık ama kurtaramadık." diye konuştu.

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