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Sokak hayvanları buharla serinletiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Sokak hayvanları buharla serinletiliyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, sıcak havadan bunalan sokak hayvanlarını "buhar püskürtme sistemi"yle serinletiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'ndeki hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında serinleme hizmeti veriliyor. Hayvanlar, üstten püskürtülen buhar sayesinde rahatlıyor.

Barınağın zemininde, nem ve rutubet tutmayan plastik paletler yer alıyor.

Ayrıca ilçedeki bütün sokak hayvanlarının mama ve suluk ihtiyacı da gideriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sokak hayvanlarının bunaltıcı sıcaklardan etkilendiğini belirterek, "Kavurucu sıcaklara karşı sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Onların olumsuz şekilde etkilenmemesi için önlemlerimizi aldık. Belediyemize ait hayvan barınağında hayvanlarımızı buhar püskürtme sistemiyle serinletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bağcılar Belediyesi buhar püskürtme sistemi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi sokak hayvanları

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