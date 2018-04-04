Sokak Hayvanları Gününde çocuklardan barınağa ziyaret

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında İlhan Ünügür İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezine gelen İlhan Ünügür İlkokulu öğrencileri, merkezde bulunan hayvanlarla yakından ilgilendi. Barınakta bakım ve tedavi gören dostları ile buluşan yaklaşık 80 öğrenciye hayvanların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğu anlatıldı. Ziyaretleri sırasında barınaktaki hayvanlarla keyifli vakitler geçiren öğrenciler, en çok da yavru hayvanları sevdi.
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