İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların iyice ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde oluşturulan dört ekiple mama dağıtımları yapılırken, hava şartlarının zorladığı dönemlerde ekip sayısı arttırılarak çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Müdürlük bünyesinde veterinerlik hizmetlerinde görevli 3 araç 6 personel ile günlük 300 civarında tek kullanımlık kaplarla su dağıtımı yapılıyor.
Ayrıca ilçedeki 12 besleme noktasına her gün rutin olarak kuru mama ve su bırakılıyor. 11 ilaçlama aracı da 20 personeliyle birlikte bu çalışmaya destek veriyor.
MİT TIR'ları davasında kritik isme gözaltı
İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti
Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı
CHP'den Levent Gültekin'e çağrı
Hindistan'da milletvekiline tecavüz suçlaması
Prestijli yayın kuruluşu duyurdu: FETÖ'nün yeni merkezi belli oldu
Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı
5300 yıllık mumyayla ilgili inanılmaz keşif!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum