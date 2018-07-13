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Sokak hayvanları için "bir kap su bir kap mama"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Sokak hayvanları için "bir kap su bir kap mama"

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların iyice ısınmasıyla birlikte sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde oluşturulan dört ekiple mama dağıtımları yapılırken, hava şartlarının zorladığı dönemlerde ekip sayısı arttırılarak çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Müdürlük bünyesinde veterinerlik hizmetlerinde görevli 3 araç 6 personel ile günlük 300 civarında tek kullanımlık kaplarla su dağıtımı yapılıyor.

Ayrıca ilçedeki 12 besleme noktasına her gün rutin olarak kuru mama ve su bırakılıyor. 11 ilaçlama aracı da 20 personeliyle birlikte bu çalışmaya destek veriyor.

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"bir kap su bir kap mama" Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları , yaz ayları

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