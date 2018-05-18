Sokak hayvanları için Fransa'dan Sinop'a geldi

Mesleğinin henüz başındaki bir veteriner olarak projeye kayıtsız kalamadığını vurgulayan Declercg, başvurusunun ardından dernek yöneticilerince Sinop'a davet edildiğini anlattı.

Roxane Declercg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeden sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardan haberdar olduğunu söyledi.

Derneğin konaklama ihtiyacını karşıladığı veteriner, bakımevindeki sokak hayvanlarının bakımlarını ve veteriner Volkan Tuncay ile ameliyatlarını yapıyor.

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Fransız veteriner Roxane Declercg, sosyal medyadan haberdar olduğu proje ile Sinop'a gelerek bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanları ile gönüllü ilgilenmeye başladı.

Declercg, hayvanları çok sevdiği için veterinerlik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Özellikle farklı bir ülkede sokak hayvanlarına yardım edebilmek çok daha mutluluk verici." dedi.

- "Sokak hayvanlarına sevgiyle yaklaşalım"

Declercg, ülkesi Fransa'da çok fazla dernek olduğu için sokakta yaşayan hayvan bulunmadığına işaret ederek, Sinop'ta sokak hayvanların sayısının çok olduğunu, insanların onlara sevgiyle yaklaştıklarını gözlemlediğini aktardı.

Kendisine verilen bu imkan karşısında duygulandığını ifade eden Declercg, şunları dile getirdi:

"Hayvanlarla ilgilenirken huzur ve mutluluk hissediyorum. Tüm dünya insanlarından sokak hayvanlarına karşı daha sevgiyle yaklaşmalarını istiyorum. Onlara daha dikkatli gözlerle bakmalıyız. Eğer yaralıysa en yakındaki kliniğe götürülmeli. Hiçbir şey yapamıyorsanız yemek artıklarını aç hayvanlara verebilirsiniz. Bunları yapmamız bile hayvanlara yeter. Ama en önemlisi sokak hayvanlarına sevgi ve şefkatle yaklaşmalıyız. Çünkü onların her şeyden önce sevgiye ihtiyaçları var."

Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Deneği Yönetim Kurulu üyesi ve proje koordinatörü İrem Ebru Kuru da Roxane Declercg gibi gönüllü veterinerlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Kendisi hiçbir ücret almadan burada sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Bu onun için bir tecrübe ve kendisini geliştirme fırsatı. Ancak içinizde hayvan sevgisi yok ise başka bir ülkeye gelip sokak hayvanlarıyla ilgilenmeniz biraz zor olur." ifadesinde bulundu.

