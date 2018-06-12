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Sokak hayvanları için otomatik su kapları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanları için parklara bırakılan su kaplarını daha modern hale getirdi.

Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanları için parklara bırakılan su kaplarını daha modern hale getirdi. İlk etapta 45 mahalledeki 100 parka otomatik su kabı konuldu. Melikgazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının artan su ihtiyacını göz önüne alarak, parklara otomatik su kapları koydu. Sıcaktan olumsuz etkilenen hayvanların en az insanlar kadar suya ihtiyaç duyduklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayvanseverlerin parklara gelişigüzel mama ve su kabı yerleştirmelerin görsel kirlilik oluşturduğunu, bu açıdan belediye olarak, parklara otomatik su kapları koyduklarını söyledi. Otomatik su kaplarını yakından inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de çalışma sergileyen hayvanseverler dernekleri ile ortak çalışmalar neticesinde bu tür hizmetlerin devam ettirileceğini söyledi. Suyu bağlı olmayan parklardaki su bağlantısının giderilmesiyle birlikte bu parklara da kapların konulacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi: "İlk olarak 45 mahallemizde su bağlantısı olan 100 parkımıza otomatik suluk kaplarını yerleştirdik. Suyu bağlı olmayan parklardaki su bağlantısının giderilmesiyle birlikte 50 parka daha otomatik su kabı yerleştireceğiz. Hayvanseverlerden ve halkımızdan ricamız, bu su kaplarına su koymamaları. Çünkü bu kaplar otomatik olarak dolacak. Bu sayede hayvanlarımıza daha düzenli ve daha steril bir ortamda su ihtiyaçlarını karşılayacaktır."

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