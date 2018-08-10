Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), hayvan barınağına gönderilen yemek artıkları içerisinde hayvanlara zarar verecek maddelerin karışmaması için tedbirler aldı.
Üniversite yemekhanesinde artan ve barınaklara gönderilen yemeklerin içerisine hayvanlara zarar verecek kürdan, peçete, plastik maddelerin karışmaması için yemekhane masalarından kürdan kaldırıldı, yemekhane görevlileri bilgilendirildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının yaşam alanları gittikçe daraldığı için barınakların daha önemli hale geldiğini ifade etti.
Barınaklarda sokakta başıboş gezen hayvanların kontrol altına alınarak sağlık problemlerinin giderildiğini belirten Ayrancı, şunları kaydetti:
"Duyarlı çalışma arkadaşlarımız, yemekhanemizde artan yemeklerin çöpe gittiğini ve bu artan yemeklerin Çankırı Belediyesinin köpek barınağına gönderilerek değerlendirilebileceğini tarafıma ilettiler. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre ise içerisinde kürdan, peçete gibi diğer atık maddelerinin bulunduğu yemeklerin hayvanların boğazına kaçarak zarar verdiğini ve hatta ölümlerine bile yol açabileceği öğrendik. Bunun üzerine yemekhanedeki kürdanların kaldırılması, peçetelerin ise yemek artıklarının içerisine atılmaması hususunda gerekli ikazları yaptık. Hayvan barınaklarına, artık yemek gönderen diğer kurum ve kuruluşların da aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum."
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