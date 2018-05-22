HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sokak hayvanlarına 5 bin ekmek dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nejdet Demirat (52), İstanbul'dan bir hayvanseverin gönderdiği 5 bin ekmek ve pideyi, arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına dağıttı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nejdet Demirat (52), İstanbul'dan bir hayvanseverin gönderdiği 5 bin ekmek ve pideyi, arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına dağıttı. Tavşanlı’da Necdet Demirat, İstanbul'da oturan hayvansever Nafiz Hekim'in sokak hayvanlarına verilmek için bir kamyonetle kendisine 5 bin ekmek ve pide gönderdiğini söyledi. Kendisinin de zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan köpeklere yiyecek götürdüğünü belirten Necdet Demirat, ekmekleri Kütahya kent merkezi yakınları, Tavşanlı ilçesi ile Tepecik beldesi, Çardaklı ve Ömerbey mahallerindeki kırsal bölgelerde bulunan sahipsiz köpeklere dağıttıklarını söyledi. Demirat, "Şu anda tahmini olarak binin üzerinde sahipsiz köpek doğumu var bölgede. Bunlar kırsaldaki sahipsiz canlarımız. İstanbul'dan gönderilen ekmekleri bunlara verdik. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü Tavşanlı'nın kırsal bölgelerine bu köpekler atılmış. Bunlar bizim sahipsiz canlarımız. Herkesin sahip çıkması gerekir."

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Mersin'de plajlar hareketlendiMersin'de plajlar hareketlendi
150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi oldu150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.