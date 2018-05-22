Sokak hayvanlarına 5 bin ekmek dağıttı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nejdet Demirat (52), İstanbul'dan bir hayvanseverin gönderdiği 5 bin ekmek ve pideyi, arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına dağıttı. Tavşanlı’da Necdet Demirat, İstanbul'da oturan hayvansever Nafiz Hekim'in sokak hayvanlarına verilmek için bir kamyonetle kendisine 5 bin ekmek ve pide gönderdiğini söyledi. Kendisinin de zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan köpeklere yiyecek götürdüğünü belirten Necdet Demirat, ekmekleri Kütahya kent merkezi yakınları, Tavşanlı ilçesi ile Tepecik beldesi, Çardaklı ve Ömerbey mahallerindeki kırsal bölgelerde bulunan sahipsiz köpeklere dağıttıklarını söyledi. Demirat, "Şu anda tahmini olarak binin üzerinde sahipsiz köpek doğumu var bölgede. Bunlar kırsaldaki sahipsiz canlarımız. İstanbul'dan gönderilen ekmekleri bunlara verdik. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü Tavşanlı'nın kırsal bölgelerine bu köpekler atılmış. Bunlar bizim sahipsiz canlarımız. Herkesin sahip çıkması gerekir."
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade belgeleri ortaya çıktı
İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Çin, Ay’ın karanlık yüzünü ‘aydınlatacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Çöplükte yasak aşk dehşeti!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum