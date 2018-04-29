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Sokak hayvanlarına dikkat çekmek için ücretsiz mama dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Denizcilik Fakültesi 3.

Sokak hayvanlarına dikkat çekmek için ücretsiz mama dağıttılar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Denizcilik Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek ve beslenmelerini sağlamak için halka ücretsiz kedi ve köpek maması dağıttı.
BEÜ Denizcilik Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Edanur Görmez, Berna Taşkaban, Necati Arabacı, Buğrahan Türk, Mehmet Ali Cırık, Can Yolalan, İzzettin Sever ve Osman Köllek, Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği'nin desteğiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Öğrenciler, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve beslenmelerini sağlamak için sahil kesiminde halka ücretsiz mama dağıttı. Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Kurt Alcan, öğrencilere duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Hiç sokağında kedi ya da köpeğe mama vermemiş, dikkatini çekmemiş insanlara ulaşmak istiyoruz. Onlara ücretsiz mama dağıtarak kapılarında ki kedi ve köpeklere mama vermeleri için onlara ücretsiz mama dağıtıyoruz" dedi.
Öğrencilerden Necati Arabacı da sokak hayvanları için kedi ve köpek maması dağıttıklarını söyledi. Bir farkındalık ortaya koymayı amaçladıklarını söyleyen Arabacı, "Amacımız halkta bilinç uyandırmak. Onlar, bir kedi, bir köpek beslediklerinde bunun mutluluk hissiyatına vardıklarında daha iyi hissettiklerinde eminiz ki biz olmadan da kedi ve köpek besleyecekler. Amacımız tamamen insanlarda farkındalık yaratmak" diye konuştu.

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Sokak hayvanlarına dikkat çekmek için ücretsiz mama dağıttılarSokak hayvanlarına dikkat çekmek için ücretsiz mama dağıttılar

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