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Sokak hayvanlarına konforlu hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce Kandıra'da 173 dönümlük arazide yaptırılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yerden ısıtma sistemi, tam teçhizatlı ameliyathanesi ve antibakteriyel kir tutmaz zemin özellikleriyle hayvanlara konforlu bir ortam sunuyor - Dış yüzeyi doğal taşlarla kaplanarak sokak hayvanlarının barınak stresini azaltılması amaçlanan merkezde, yakında müzik dinletilmeye başlanacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: - "Merkez, 5 yıldızlı otel gibi. Çevresi orman zaten. Dolaşması gereken hayvanlar orada dolaşabiliyor. Isıtmasından soğutmasına varıncaya kadar rahat bir ortam"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da 173 dönümlük arazide inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacı giderilerek tedavi ve bakımları gerçekleştiriliyor.

Hayvanların bulunduğu tüm ünitelerde barınak stresini azaltmak için doğal taş görünümlü zemin kullanılan merkezde, müdahale görmüş hayvanların hava şartlarından etkilenmeden ünitelere transferini sağlamak için binaların aralarında yarı kapalı tüneller yapıldı.

Operasyon ve ilk müdahale bölümleri arası geçişler "steril hollerle" sağlanan merkezde, röntgen ve ultrason hizmetlerinin verildiği oda, radyasyon tehlikesini en aza indirmek amacıyla kurşunla kaplanarak, Türk Atom Enerjisi Kurumu'nun standartlarını karşılayan yapı haline getirildi.

Yerden ısıtması ve antibakteriyel özellikli kir tutmaz zemin özelliklerine sahip olan merkez, fener çatı sistemiyle koku biriktirmiyor.

- "İnsan çocuğunu nasıl bırakmıyorsa hayvanları da bırakmamalı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medeniyet ve inancın tüm canlılara merhamet gösterilmesini istediğini belirterek, Allah'ın tüm canlıları belirli bir amaç için yarattığını söyledi.

Sokak hayvanlarının insanla bütünleştiğini ifade eden Karaosmanoğlu, şehirlerde sahipsiz kalan hayvanların sokaklarda yaşamak durumunda kaldığını kaydetti.

Karaosmanoğlu, kedi ve köpeklerin belirli bir dönem bakıldıktan sonra sokağa bırakıldığını dile getirerek, "İnsan çocuğunu nasıl bırakmıyorsa hayvanları da sokağa bırakmamalı. Bizim sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız çalışma, Türkiye'ye örnek oldu. Kocaeli'deki tüm sokak hayvanlarını topluyoruz, tedavi ediyoruz, aşılıyoruz, ameliyatını yapıyoruz sonra yine yasal olarak doğal ortamına bırakıyoruz. Aldığımız yere bırakmak zorundayız ama bakıma muhtaç olanlara mutlaka bırakıyoruz." dedi

- "700 ila 800 civarında köpek sürekli merkezde kalıyor"

Merkezde 700 ila 800 civarındaki hayvanın devamlı kaldığını anlatan Karaosmanoğlu, "20 binin üzerinde hayvanımıza baktık, tedavi ettik. 5 bine yakın da hayvanımızı sahiplendirdik. Sahiplendirmeyi teşvik ediyoruz. Bu konuda vatandaşımızı eğitiyoruz, bu hayvanlara nasıl bakılması gerektiği anlatıyoruz. Hayvansever dernekleriyle işbirliği halinde çok güzel bir çalışma oluyor. Tüm hayvanlarımıza insanlarımızın merhamet etmesini ve bakmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, Osmanlı medeniyetinin kuşlar için ev, leylekler için hastane yaptığını aktararak, insanların, hayvanların rahat yaşaması için elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.

İnsanların yaşama hakkı olduğu gibi hayvanların da bu hakka sahip olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 10 milyon liraya mal oldu. Merkez, 5 yıldızlı otel gibi. Çevresi orman zaten, dolaşması gereken hayvanlar orada dolaşabiliyor. Isıtmasından soğutmasına varıncaya kadar rahat bir ortam. Türkiye'ye örnek bir proje, yapmak isteyenlere teknik yardımda bulunmaya hazırız."

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