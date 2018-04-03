Sokak hayvanlarına konforlu hizmet

Operasyon ve ilk müdahale bölümleri arası geçişler "steril hollerle" sağlanan merkezde, röntgen ve ultrason hizmetlerinin verildiği oda, radyasyon tehlikesini en aza indirmek amacıyla kurşunla kaplanarak, Türk Atom Enerjisi Kurumu'nun standartlarını karşılayan yapı haline getirildi.

Hayvanların bulunduğu tüm ünitelerde barınak stresini azaltmak için doğal taş görünümlü zemin kullanılan merkezde, müdahale görmüş hayvanların hava şartlarından etkilenmeden ünitelere transferini sağlamak için binaların aralarında yarı kapalı tüneller yapıldı.

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da 173 dönümlük arazide inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacı giderilerek tedavi ve bakımları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medeniyet ve inancın tüm canlılara merhamet gösterilmesini istediğini belirterek, Allah'ın tüm canlıları belirli bir amaç için yarattığını söyledi.

Sokak hayvanlarının insanla bütünleştiğini ifade eden Karaosmanoğlu, şehirlerde sahipsiz kalan hayvanların sokaklarda yaşamak durumunda kaldığını kaydetti.

Karaosmanoğlu, kedi ve köpeklerin belirli bir dönem bakıldıktan sonra sokağa bırakıldığını dile getirerek, "İnsan çocuğunu nasıl bırakmıyorsa hayvanları da sokağa bırakmamalı. Bizim sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız çalışma, Türkiye'ye örnek oldu. Kocaeli'deki tüm sokak hayvanlarını topluyoruz, tedavi ediyoruz, aşılıyoruz, ameliyatını yapıyoruz sonra yine yasal olarak doğal ortamına bırakıyoruz. Aldığımız yere bırakmak zorundayız ama bakıma muhtaç olanlara mutlaka bırakıyoruz." dedi

- "700 ila 800 civarında köpek sürekli merkezde kalıyor"

Merkezde 700 ila 800 civarındaki hayvanın devamlı kaldığını anlatan Karaosmanoğlu, "20 binin üzerinde hayvanımıza baktık, tedavi ettik. 5 bine yakın da hayvanımızı sahiplendirdik. Sahiplendirmeyi teşvik ediyoruz. Bu konuda vatandaşımızı eğitiyoruz, bu hayvanlara nasıl bakılması gerektiği anlatıyoruz. Hayvansever dernekleriyle işbirliği halinde çok güzel bir çalışma oluyor. Tüm hayvanlarımıza insanlarımızın merhamet etmesini ve bakmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.