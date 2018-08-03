Sokak hayvanlarının gönüllü veterinerleri

SİNOP (AA) - Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli" projesi kapsamında ülkeleri Belçika ve Fransa'dan kente gelen iki veteriner, gönüllü olarak bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarıyla ilgileniyor.
Belçikalı ve Fransız veterinerler Marie Eve Rombouts ile Roxane Declercg Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğince hayata geçirilen "Gönüllü Hizmetli" projesinden haberdar olunca dernekle irtibata geçti.
Yaklaşık üç ay önce kente gelen kadın veterinerler haftanın beş günü Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'ndeki köpek ve kedilerle yakından ilgilenmeye başladı.
Dernek yönetimince konaklama ihtiyaçları karşılanan veterinerler merkezdeki sokak hayvanlarının bakımlarını yaparak veteriner Volkan Tuncay ile ameliyatlara katılıyor.
Belçikalı veteriner Marie Eve Rombouts (23), AA muhabirine, derneğin faaliyetlerinden internet üzerinden yaptığı araştırmalardan haberdar olduğunu söyledi.
Kendileri gibi genç veterinerler için bu tür projelerin çok önem arz ettiğini vurgulayan Rombouts, çok sayıda başvurunun içerisinden kendisinin kabul edilmesini mutlulukla karşıladığını belirtti.
Rombouts, proje sayesinde sokak hayvanlarıyla daha yakından iletişim kurma fırsatı yakalayabildiğini dile getirerek, "Bunun yanında cerrahi işlemlerde yeni teknikler öğrenme fırsatım olacak. Türkiye bu açıdan bizim için bir şans. Hem güzel bir ülke hem de bize böyle fırsatlar sunuyor. Burada olmaktan, hayvanlara yardım etmekten ötürü çok mutluyum." diye konuştu.
Fransız veteriner Roxane Declercg (25) ise yaklaşık üç aydır Sinop'ta bulunduğunu, hayvanlara yardım edebilmenin kendisine huzur verdiğini aktardı.
Derneğin yönetim kurulu üyesi ve proje koordinatörü İrem Ebru Kuru da projelere ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Türkiye genç veterinerler için artık birinci seçenek haline geldi. Bu ülkemiz ve derneğimiz adına çok önemli bir şey." ifadesini kullandı.
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