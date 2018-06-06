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Sokak kedilerine hem evlerini hem gönüllerini açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kütahya'da karton kutu içinde sokağa terk edilmiş kedi yavrularına evlerinin kapılarını açan yaşlı çift, 30 kadar sokak kedisinin de karnını doyuruyor - Murat Gümüşçeyrek: - "Yavru kediler annesiz ve çok küçük oldukları için eşimle şırınga ve biberonla ağızlarına süt akıttık. Böylelikle bu yavruları beslemeye başladık” - "Bütün bunları Allah rızası için yapıyoruz. Bu şekilde mutlu oluyoruz. Eğer kediler aç kalırsa biz de yemek yiyemiyoruz, boğazımızdan geçmiyor"

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da karton kutu içinde sokağa terk edilmiş kedi yavrularına evlerinin kapılarını açan yaşlı çift, 30 kadar sokak kedisinin de gönüllü bakıcısı oldu.

Saray Mahallesi'ndeki müstakil evlerinin bulunduğu sokakta yaklaşık 8 yıl önce bir karton kutu içerisinde bırakılmış yavru kedileri sahiplenen Murat (74) ve Hatice Gümüşçeyrek (65) çifti, "Tekir", "Kaşmir" ve "Sütbeyaz" isimlerini verdikleri yavruları özenle büyüttü.

Bu süreçte kapılarının önüne gelen, "kedilerimizin arkadaşları" dedikleri sokak kedilerine de kayıtsız kalmayan yaşlı çift, düzenli olarak günün belirli saatlerinde 30 kadar sokak kedisinin karnını doyuruyor.

Memur emeklisi Murat Gümüşçeyrek, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce eşiyle evin penceresinden dışarıyı seyrettikleri esnada çöp konteynerinin yanına karton kutu içerisine bırakılmış kedi yavrularını fark ettiklerini anlattı.

Hayvanları çok sevdikleri için yavru kedileri evlerine aldıklarını dile getiren Gümüşçeyrek, "Yavru kediler annesiz ve çok küçük oldukları için eşimle şırınga ve biberonla ağızlarına süt akıttık. Böylelikle bu yavruları beslemeye başladık. Bu yavrular da bizden ayrılmadılar ve bizim evimizin kedileri oldular. Bu arada sokak kedilerine de bakıyoruz. Onlara da evimizin önünde yiyecek ve su veriyoruz. Bunlar ilk başlarda 10 civarındaydı, sonra 30 kadar oldular." dedi.

Besleme işini günün belli saatlerinde yaptıklarını, o saatler yaklaştığında kedilerin kapılarının önünde toplanmaya başladığını anlatan Gümüşçeyrek, onlar için kasaptan tavuk eti ve ciğer aldığını, ayrıca sokaklarına gelen 2 köpeği de beslediklerini belirtti.

- "Kediler aç kalırsa biz de yemek yiyemiyoruz"

Gümüşçeyrek, sahiplendikleri kedilere çok alıştıklarını, onların adeta evlerinin birer parçası olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Evimizde diyelim ki kedilerimizden biri benim oturduğum yerde uyuyor, onu rahatsız etmemek için başka yere otururum. Biz bütün bunları Allah rızası için yapıyoruz. Bu şekilde mutlu oluyoruz. Eğer kediler aç kalırsa biz de yemek yiyemiyoruz, boğazımızdan geçmiyor. Biz bu hayvanları beslediğimiz için Allah bize o kadar yardım ediyor ki yokluk göstermiyor. Her işimiz rast gidiyor."

Sokaktaki kedilerin soğuk havalarda üşümemesi için evinin önüne birkaç barınak yaptırdığına da değinen Gümüşçeyrek, herkesin kendileri gibi kapılarının önüne birer kap yemek ve su koyması halinde şehirde aç ve susuz hayvan kalmayacağını dile getirdi.

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- "Hastalığımı unutturuyorlar"

Hatice Gümüşçeyrek de geçen yıl hastalandığını, bu süreçte kedilerle ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Sokaktan aldığımız yavru kedileri uzun süre ellerimle besledim, büyüttüm. Onlara çok alıştım. Kanser hastalığım vardı, bunlarla ilgilenmek bana iyi geliyor. Hastalığımı unutturuyorlar. Bizim bu şekilde kedilere baktığımızı bilenler kapımızın önüne yavru kedileri bırakıyor. Biz onları da alıp besleyip büyütüyoruz."

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