HABER

Sokak kedisi, mahsur kaldığı 7 metrelik elektrik direğinden aşağı atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki 7 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtarmaya gelen DEDAŞ ekiplerini görünce paniğe kapılarak aşağı atlayarak kurtuldu.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki 7 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtarmaya gelen DEDAŞ ekiplerini görünce paniğe kapılarak aşağı atlayarak kurtuldu. Beşiri ilçesine bağlı Çığırlı köyünde göreve giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bir kedinin tırmandığı elektrik direğinde mahsur kaldığını fark etti. Kediyi kurtarmak için çalışma başlatan DEDAŞ ekiplerini gören kedi, panik ve korkuyla elektrik direğinin en üst tepe noktasına çıktı. Kediyi kurtarmak isteyen görevliler, uygun giysileri giyerek elektrik direğine tırmandı. Elinde torba, yüzünde kaskla direğe tırmanan görevliden korktuğu her halinden anlaşılan kedi ne yapacağını bilmeden, aşağı ve yukarı hareket etmeye başladı. Görevlinin kendisine doğru geldiği sırada kedi de aşağıya doğru bir kaç metre indikten sonra 7 metrelik yükseklikten aşağı atlayarak, sokakta koşmaya başladı. Kedinin direğinde başında olması, aşağı atlaması ve sokakta koşması anı aşağıda bekleyen bir DEDAŞ görevlisi tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! Karısını evde başka bir erkekle yakaladı!
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankaralılar dikkat! Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacak

Ankaralılar dikkat! Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacak

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

Tunceli'de çatışma!

Tunceli'de çatışma!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.