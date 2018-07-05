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Sokak kedisi ve yavrularının yeni evi sağlık merkezi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yavrulayan sokak kedisi için sağlık personeli, aile sağlık merkezinin girişinde bulunan alana yuva yaptı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yavrulayan sokak kedisinin bakımını aile sağlık merkezinde görev yapan sağlık çalışanları üstlendi.

Uzun zamandır Mudurnu Devlet Hastanesi'nin bahçesi ve çevresinde yaşayan ve hastane çalışanlarının "Balkaymak" ismini verdikleri kedi, geçen günlerde yavruladı.

Sağlık personeli "Balkaymak" ile "Badem", "Karamel" ve "Krem" isimlerini verdikleri yavru kediler için aile sağlık merkezinin girişinde bulunan alana yuva yaptı. Sağlık çalışanları, işe geliş gidişleri ve mola zamanlarında kedilerin mama ve suyunu kontrol ediyor.

Hem sağlık çalışanları hem de sağlık merkezine gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören anne kedi ve 3 yavrusu, buraya gelen hastaları da kapıda karşılıyor.

Muayene olmak için sağlık merkezine gelen vatandaşlar ise zaman zaman sağlık merkezinin önünde oynayan kedilere yoğun ilgi gösteriyor.

- "Kediler maskot oldu"

Mudurnu Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kediler ile annelerini hastane bahçesinde bulduklarını anlatarak, "Bir sabah hastaneye geldiğimde yavruların bağırmalarını duydum. Buna dayanamayarak onları süt ve yiyecek vermek için sağlık merkezine getirdim. Burada onlara bulduğumuz karton kutularla birer yuva yaptık." şeklinde konuştu.

Yavru kedilere Badem, Karamel ve Krem isimlerini verdiklerini anlatan Aytekin, "Bu hayvanların hayatlarını garanti altına aldık. Hayvan sevmeyen insanları da sevmez. Bunlar hastanemizin ve personelin maskotu oldular. Onları annesi buraya taşımış, biz de sahiplendik. İsteyenlere biraz daha büyüyünce vereceğiz. Çok şirinler, herkes beğeniyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
aile sağlık merkezi Bolu kedi Mudurnu

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