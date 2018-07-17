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Sokak kedisinin görmeyen gözü ameliyatla alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:29 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen sokak kedisinin görmeyen sağ gözü ameliyatla alındı.

Sokak kedisinin görmeyen gözü ameliyatla alındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen sokak kedisinin görmeyen sağ gözü ameliyatla alındı.
Afyonkarahisar'da 3 sokak kedisi vatandaşlar tarafından 'Hayvan Hastanesi' olarak bilinen AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi. Burada kontrolleri yapılan kedilerden birinin sağ gözünün görmediği belirlendi. İncelemenin ardından kedinin gözü yaklaşık yarım saat süren operasyonla alındı. Diğer 2 kedinin gözlerinin de ameliyat edileceği belirtildi.
AKÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Demirkan, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gerek çiftlik hayvanlarına gerekse yaban hayvanlarının tedavilerine katkı sunduğunu belirterek, bunun yanında sokak hayvanlarının da tedavilerinin yapıldığını söyledi.
'GÖZLERİNDE HASAR TESPİTİ YAPILDI'
Prof. Dr. Demirkan, özellikle yaz aylarında sokaklarda yaşayan kedilerde göz travmalarına bağlı rahatsızlıklar yaşandığını, bu kedilerin vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından hastaneye getirildiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Hastaneye getirilen 3 sokak kedisinin gözlerinde hasar tespiti yapıldı. Ekip tarafından yapılan incelemede gözün uzaklaştırılması (alınması) kararı verildi. Ameliyat doktora öğrencisi Fatma Görücü ve yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Koç tarafından yapıldı. Ameliyattan sonra kediler Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilecek ve sahiplendirilmeyi bekleyecek."
AMELİYAT 30 DAKİKA SÜRDÜ
Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Fatma Görücü de kedilerin göz kürelerinde bozukluklar olduğunu belirterek, görme imkanlarının kalmadığını aktardı. Anestezi altında gerçekleştirdikleri ameliyatın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü kaydeden Görücü, ameliyatların stajyer öğrenciler için de deneyim olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Sokak kedisinin görmeyen gözü ameliyatla alındı

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