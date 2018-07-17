HABER

Sokak kedisinin görmeyen gözü ameliyatla alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 23:35 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen sokak kedisinin görmeyen sağ gözü ameliyatla alındı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen sokak kedisinin görmeyen sağ gözü ameliyatla alındı.

Afyonkarahisar'da 3 sokak kedisi vatandaşlar tarafından 'Hayvan Hastanesi' olarak bilinen AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi. Burada kontrolleri yapılan kedilerden birinin sağ gözünün görmediği belirlendi. İncelemenin ardından kedinin gözü yaklaşık yarım saat süren operasyonla alındı. Diğer 2 kedinin gözlerinin de ameliyat edileceği belirtildi.

AKÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Demirkan, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gerek çiftlik hayvanlarına gerekse yaban hayvanlarının tedavilerine katkı sunduğunu belirterek, bunun yanında sokak hayvanlarının da tedavilerinin yapıldığını söyledi.

'GÖZLERİNDE HASAR TESPİTİ YAPILDI'

Prof. Dr. Demirkan, özellikle yaz aylarında sokaklarda yaşayan kedilerde göz travmalarına bağlı rahatsızlıklar yaşandığını, bu kedilerin vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından hastaneye getirildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Hastaneye getirilen 3 sokak kedisinin gözlerinde hasar tespiti yapıldı. Ekip tarafından yapılan incelemede gözün uzaklaştırılması (alınması) kararı verildi. Ameliyat doktora öğrencisi Fatma Görücü ve yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Koç tarafından yapıldı. Ameliyattan sonra kediler Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edilecek ve sahiplendirilmeyi bekleyecek."

AMELİYAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Fatma Görücü de kedilerin göz kürelerinde bozukluklar olduğunu belirterek, görme imkanlarının kalmadığını aktardı. Anestezi altında gerçekleştirdikleri ameliyatın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü kaydeden Görücü, ameliyatların stajyer öğrenciler için de deneyim olduğunu söyledi.

PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitlediAK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
Silivri'de sağanak ve fırtına etkili olduSilivri'de sağanak ve fırtına etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

İlginizi Çekebilir

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.