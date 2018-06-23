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Sokak köpeği 'Leydi', 15 yavruya annelik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE-HAYKO) ait barınakta bakılan 'Leydi' isimli sokak köpeği, baktığı bir batında doğurduğu 11 yavrusunun yanı sıra, 4 yavru köpeğe de sütannelik yapıyor.

Sokak köpeği 'Leydi', 15 yavruya annelik yapıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE-HAYKO) ait barınakta bakılan 'Leydi' isimli sokak köpeği, baktığı bir batında doğurduğu 11 yavrusunun yanı sıra, 4 yavru köpeğe de sütannelik yapıyor.
Keşan’da 11’i kendisinin dünyaya getirdiği, 15 yavru köpeği emzirirken yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan sokak köpeği, KE-HAYKO Derneği’ne ait 'can evi' olarak adlandırılan barınağa getirilerek, koruma altına alındı. Barınakta ayrı bir bölümde bakılan ve 'Leydi' ismi verilen köpek, kendi yavrularının yanı sıra sokağa terk edilen diğer 4 yavruya da sütannelik yapıyor. Leydi, sütten kesilmemesi için günde 3 öğün kuru mama ve kıymayla besleniyor.
​KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, Leydi’nin yavrularıyla birlikte hayvanseverler tarafından barınağa getirildiğini belirterek, "Köpeğimiz, yavrularıyla birlikte yol kenarına atılmış. Bize getirildi. Sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlıkları yerinde. 4 tane de yavruya sütannelik yapıyor. Kendi yavrularından ayrı tutmuyor. Kendisinden olmayan, başka bir annenin yavrularına dahi sahip çıkıyor. Daha sonra bu yavruları sahiplendireceğiz. 15 yavruya annelik yapması çok zor. Beslemek için ilave yaş mamaya da ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sokak köpeği 'Leydi', 15 yavruya annelik yapıyorSokak köpeği 'Leydi', 15 yavruya annelik yapıyorSokak köpeği 'Leydi', 15 yavruya annelik yapıyorSokak köpeği 'Leydi', 15 yavruya annelik yapıyor

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