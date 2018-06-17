Sokak köpeğine çarpan araç kaçtı, yaralı köpeği vatandaşlar kurtardı

Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, -(DHA) BİNGÖL'de, kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı köpek, vatandaşlar tarafından Belediye Hayvan Barınağına getirilerek, burada tedavi altına alındı Bingöl'ün merkeze bağlı Kartal köyü yolunda, saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmekte olan yavru bir sokak köpeğine otomobil çarptı. Plakası ve kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı köpeğin sesini duyan vatandaşlar harekete geçti. Yaralı köpeği yoldan geçen başka bir araçla Bingöl Belediyesi'ne ait hayvan barınağına getiren vatandaşlar, burada ilk müdahaleyi yaptırdı. Köpeği fark ederek Bakımevine getirilmesini sağlayan vatandaşlardan Ahmet Çan, Köyde balkonda oturuyorduk. Bir araç gelip köpeğe çarptı. Köpeğin bağırma seslerini duyduk. Köpeğin yaralı bir şekilde yerde yattığını gördük. Yoldan geçen bir aracı durdurup yardım istedik. Belediyeyi aradık, onlar da tedavi ve bakım konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de bunun üzerine barınağa getirdik dedi. Başka araçların çarpmaması için fenerlerle köpeğin başında beklediklerini belirten Ali Çan ise, Köpeğin seslerini ve çarpma sesini duyunca hemen koştuk. Arka iki ayaklarından yaralanmıştı. Fenerlerle gelen araçların çarpmaması için bir süre köpeğin başında bekledik. Bir araç geldi, durumu izah ettik ve kent merkezine tedavisi için ulaştırabildik. 2-3 gün önce Sakarya'da bir köpeğin ayakları ve kuyruğu kesildiği haberi bizi çok üzmüştü. Biz insanlık görevimizi yaptık, elimizden gelen her şeyi yaparak, yaralı köpeğe yardımcı olduk. Herkes bu duyarlılığı göstermelidir.diye konuştu. Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Müdürü Tamer Yusuf Kendi, köpeğin 10 güne kadar sağlığına kavuşacağını belirterek, Bu köpeğimiz, vatandaşlar tarafından bize getirildi. Arka ayaklarının üzerinden araç lastiğinin geçtiği bilgisi verildi. Muayenemizde, kırık olmadığı için sadece araç lastiğinin neden olduğu açık yaraya müdahale ettik. 10 güne kadar da sağlığına kavuşacağını tahmin ediyoruz. Belediye Geçici Hayvan Barınağında 1 yıldır hizmet vermekteyiz. Sokak hayvanlarını aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tedavi gerektiren hayvanlarımızın tedavisi yapılıyor. Büyük çapta sahiplendirme de yapıyoruz. Vatandaşlar tarafından çok rağbet görüyor. Kaza geçiren, hastalanan hayvanlarımızın da tedavilerini üstleniyoruz. Yapamadığımız, durumu ağır olan vakaları da Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortak çalışma yürüterek tedavi ediyoruz. Şu anda 200'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapıyoruz.şeklinde konuştu.



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