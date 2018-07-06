Sokak köpeğine sezaryen: 12 yavru dünyaya getirdi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, gebe Rottweiler melezi sokak köpeğine sezaryenle doğum yaptırıldı. 12 köpek dünyaya getiren köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kent merkezinde, 2 yaşlarındaki Rotweiller melezi sokak köpeğinin acı çektiğini ve gebe olduğunu fark edenler, hemen harekte geçti. Köpek, Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekim, muayenenin ardından, köpeği acilen sezaryene aldı. Operasyonun ardından köpeğin 12 yavrusu dünyaya getirildi.

Veteriner hekim Zekeriya Öcal, yapılan muayene sonucunda doğum başlamasına rağmen köpeği normal doğum yapmasını engelleyen rahim sarkması (prolapsus vagina) teşhisi konularak acilen sezaryene aldıklarını ifade etti. Öcal, anne köpeği sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

Anne köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, anne karnında oksijensiz kalan yavruların sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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