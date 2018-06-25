Sokak köpeğinin kulaklarını kestiler

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da bir sokak köpeğinin kulakları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Acı içindeki hayvan, belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası barınağa götürüldü.

Davraz Mahallesi Gülbirlik İlkokulu yakınlarında dün bir sokak köpeği kulakları kesilmiş halde bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Acı içindeki köpeğin yanına gelen ekipler önce hayvanı sakinleştirdi ardından da ilk müdahaleyi yaptı. Köpek ilk müdahaleden sonra Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Hayvanı görenler, bunu yapanların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

