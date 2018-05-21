Sokak köpeklerinin kümesteki hayvanları telef ettiği iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdıkları kümes hayvanlarını telef ettikleri öne sürüldü.
Yalıkavak Mahallesi Devecioğlu Sokak'ta, Doğan Tuş'a ait evin bahçesine giren sokak köpekleri, iddiaya göre, kümesteki civciv, tavuk ve horozlara saldırdı.
Olayda 30'a yakın civciv, tavuk ve horoz telef oldu. Gördüğü manzara karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Tuş, büyük üzüntü yaşadı.
Zabıta ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
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