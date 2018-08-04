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Sokak köpeklerinin otomobile zarar vermesi güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Sokak köpeklerinin otomobile zarar vermesi güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobilin altına kaçan kediyi kovalayan üç sokak köpeğinin araca zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Serbay Baş, evinin önünde park halindeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki spor aracına bineceği sırada tampon kısmında hasar olduğunu fark etti.

Aracına silahlı saldırı gerçekleştirildiğini düşünen Baş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Baş, otomobiline köpeklerin zarar verdiğini tespit etti.

Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın altına giren kediyi kovalayan sokak köpeklerinin, kediye ulaşamaması neticesinde otomobile hasar verdiklerini söyledi.

Aracında yaklaşık 4 bin lira hasar olduğunu anlatan Baş, "Aracın başka yerlerine de zarar vermeye çalışmışlar ancak verememişler. Hayvan aklıyla kediye ulaşmak için aracı parçalamaya çalışmışlar. Bu olayın hayvan sevmemekle bir alakası yok, ben de bir hayvanseverim. Sokak hayvanlarının daha iyi düzenlenmesi, saldırgan olanların toplatılması lazım." ifadelerini kullandı.

Baş, aracının tamir edilmesi ve tamponunu değiştirmek üzere servise götürüldüğünü sözlerine ekledi.

- Olay güvenlik kamerasında

Çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park halindeki aracın başına gelen üç sokak köpeğinin, kediye ulaşmak için araca zarar vermesi ve ön kısımdaki bazı parçalarını koparması yer alıyor.

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güvenlik kamerası köpeklerin araca zarar vermesi sakarya

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