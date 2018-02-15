Sokak ortasında 3 kadına dehşeti yaşattı!

Olay, 10 Şubat günü merkez Seyhan İlçesi'nde kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adil G., iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti.

Şoke olan 3 kadın, bağırarak yardım istedi. Çevredekiler Adil G.'yi yakaladı. Toplanan onlarca kişi, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.'yi tekme tokat dövdü. İhbar üzernie olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık, Adil G.'yi gelen polis ekiplerine teslim etti.

Kadınların şikayetçi olduğu Adil G., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA