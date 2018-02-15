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Sokak ortasında 3 kadına dehşeti yaşattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

Adana'da sokakta yürüyen 3 kadını taciz ettiği ileri sürülen Adil G.'yi (33) yakalayan çevredekiler, şüpheliyi tekme tokat dövüp, polise teslim etti.

Olay, 10 Şubat günü merkez Seyhan İlçesi'nde kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adil G., iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti.

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Şoke olan 3 kadın, bağırarak yardım istedi. Çevredekiler Adil G.'yi yakaladı. Toplanan onlarca kişi, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.'yi tekme tokat dövdü. İhbar üzernie olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık, Adil G.'yi gelen polis ekiplerine teslim etti.

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Kadınların şikayetçi olduğu Adil G., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
taciz adana cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Daha önceden tartıştığın yada ne bilim eski sevgilin olur kötü ayrılmışsınızdır yolda görse bu beni taciz etti dese boşyere linç ediliceksiniz acilen bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir.
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