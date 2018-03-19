Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Kaçarak arkadaşının evine sığındı

Lice'deki bir lisede öğrenci olan A.B., 27 Şubat günü okuldan çıkıp, eve gittiği sırada iddiaya göre kendisini durduran M.M.K.'nin tacizine uğradı. Genç kızın kaçarak bir arkadaşının evine sığınması ve çevredekilere haber vermesi üzerine çok sayıda kişi olay yerine toplandı. Şüpheliyi yakalayıp, dövenler, silahlı kavga ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi ile dağıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, mağdurun şikayeti üzerine şüpheli M.M.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurun kendisine iftira attığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

Daha sonra savcılıkta ifadesi alınan mağdur A.B., saat 19.45 sıralarında eve doğru giderken şüphelinin yanına geldiğini belirterek, "Tanımadığım bir erkek gelerek, 'Şemsiyeni birlikte kullanabilir miyiz, tanışabilir miyiz?'diye sordu. Teklifini kabul etmeyince, beni duvara yaslayarak tacizde bulundu. Bir anlık boşluktan yararlanıp, arkadaşımın evine sığındım. Bu kişi halen orada duruyordu. Bunun üzerine arkadaşımı aradım. Arkadaşım geldi ve tartışmaya başladılar. Bu sırada kalabalık toplandı. Olayın şokundan kalabalığın olduğu yerde ne olduğunu görmedim. Beni taciz eden kişiden şikayetçiyim"dedi