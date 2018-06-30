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Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Adana'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.

Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir erkek, yolda tek başına yürüyen genç kızın yanına yaklaşıp sözlü olarak taciz etmeye başladı. Kızın tüm uyarılarına rağmen gitmeyen erkeği gören bir vatandaş, olaya müdahale etti.

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Tacizci erkeğin yanına gelerek uyarıda bulunan vatandaş, daha sonra pantolon kemerini çıkarıp korkutarak uzaklaşmasını sağladı. Kemeri gören şahıs ise, genç kızın yanından uzaklaştı.

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O anlar, bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana taciz cinsel istismar

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