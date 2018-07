Sokak sanatçılarından ‘Şiddete karşı’ canlı heykel duruşu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da bir grup amatör sanatçı, başta kadınlara yönelik olmak üzere her kesimde görülen şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla sokakta ‘Canlı heykel’ performansı sergiledi. Üzerleri ve kıyafetleri beyaz boyalı gençlerin şiddete karşı 1 saatlik heykel gibi duruşlarını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Avcılar’da oturan, özel bir üniversitenin oyunculuk bölümü son sınıf öğrencisi Aleyna Çevik, üniversite veya konservatuvara hazırlanan tiyatroya ilgi duyan Süleyman Kun, Arif Canpolat ve Emre Can Koç ile birlikte toplumun her kesiminde ve hayvanlara yönelik yaygın görülen şiddete karşı sokakta farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçti. Ceplerindeki para ile boya alarak kostümlerini hazırlayan, bir kafede makyajlarını yapan gençlerden dayak yiyen, yüzü ve boynunda kan ve dayak izleri bulunan bir kadını canlandıran AIeyna Çevik, ‘Canlı Heykel’ performanslarını bir süreden bu yana yaptıklarını söyledi. Çevik, Büyükçekmece, Avcılar ve Kadıköy Belediyesi’nden izin alabildikleri için bu 3 ilçede performanslarını zaman zaman sergilediklerini, masraflarını izleyicilerden bazılarının önlerindeki kutuya attıkları az miktardaki para ile karşılamaya çalıştıklarını anlatırken, 'Şiddet duruşlarına' ilişkin şunları söyledi:

“Hazırladığım ilk projemizin teması; şiddet. Şiddetin toplumda sadece belli sınıf veya cinsiyetlere yüklenmesine karşıyız. Evet, rakamlara bakılırsa ülkemizde daha çok kadınlara şiddet uygulanıyor. Ama, şiddete uğrayanlar arasında çocuk, erkek, hayvan ve ötekileştirilenler de var. Bizim eleştirmek istediğimiz şey; şiddetin kendisi. Bu toplumda herkes, herkese şiddet uyguluyor. Şiddetin fiziki veya psikolojik, her türlüsü var. Bunların hepsine karşıyız. Şu an çok eksiğimiz var. Maddi birikimimiz yok. Örneğin guaş boya ile yüzümüzü boyadık şimdilik. ‘Canlı heykel’ performansımız sırasında bizi görenler kendilerince senaryolar yazıyorlar;. Hiçbir şey anlamayanlar da oluyor. ‘Seni kocan mı dövdü' diyerek yaklaşan kadınlar da oluyor. Halkın bütün tepkilerine saygılıyız."