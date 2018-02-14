Sokak sokak dolaşıp Şeker’i arıyor

Marmaris’te bir vatandaş kafesinden uçup giden papağanını ilçeyi sokak sokak dolaşıp arıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Osman Tekiner, 10 gün önce hava alsın diye Şeker isimli papağanını evinin balkonuna çıkardı. Kafesinin kapısı açık unutulan Şeker, kafesten çıkıp Tekiner’in omuzuna kondu. Ancak kısa süre sonra balkon uçup kayıplara karıştı. Tekiner ailesi Şeker’in arkasından hemen dışarı çıktı, ancak o gözden kaybolmuştu. Sosyal medyada ilan yayınlayan Osman Tekiner, bundan sonuç alamayınca Marmaris sokaklarını dolaşıp kayıp ilanı yapıştırdı. “Sultan papağanımız Amfi Tiyatro civarındaki evimizden kaçmıştır. Görenler ya da bulanlar haber verirse seviniriz.” notunun yer aldığı ilana telefon numarasını yazan Tekiner, Şeker bulundu diye gelecek olan telefonu bekliyor.

Şeker’in kaybolmasına en çok çocuğunun üzüldüğünü belirten Tekiner, “Şeker’i evden kaçırdık. Direklere, duvarlara, ilan yapıştırarak, marketlere, tanıdık yerlere sorarak bulmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada kayıp olan hayvanların paylaşıldığı bir site var orada paylaştık. İyi birisine denk gelirse bize geri getireceğine inanıyoruz. Aile olarak üzgünüz. Özellikle oğlum çok üzgün. Kuşum kayboldu. Ne zaman gelecek diye bekliyor. Bir umut bekliyoruz. Görenler bize haber verirse çok seviniriz. İnternette göremeyen biri, belki yapıştırdığımız ilanlarda görür diye aramaya devam edeceğiz” dedi.