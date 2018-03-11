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Sokaklarda heykeller de canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, canlı heykel performansı ile doyasıya eğlendi.Mart ayında yazdan kalma günler yaşayan Eskişehir’de vatandaşlar hafta sonunu açık alanlarda geçirdi.

Eskişehir’de güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, canlı heykel performansı ile doyasıya eğlendi.
Mart ayında yazdan kalma günler yaşayan Eskişehir’de vatandaşlar hafta sonunu açık alanlarda geçirdi. Havaların ısınmasıyla birçok sokak etkinliğine ev sahipliği yapan Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde gezintiye çıkanları canlı heykel karşıladı. Vücudunun tamamını boyayarak giydiği kostümle dakikalarca performans sergileyen sokak sanatçısı, vatandaşlardan tam not aldı. Pandomimle birlikte çeşitli figürlerin sergilendiği şovu izleyenler de gösteriye dahil olunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Çevredekilerin de telefonlarıyla kaydettiği canlı heykel gösterisi, sanatçının vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

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