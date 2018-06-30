Sokakları süpürürken bulduğu parayı polislere teslim etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde temizlik işçisi, sokakları süpürürken poşet içerisinde bulduğu 9 bin 400 lirayı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Hafik Belediyesinde İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Deniz Güven, ilçe merkezinde sokakları süpürdüğü sırada yerde poşet içerisindeki parayı fark etti. Güven, paraya hiç dokunmadan durumu polis ekiplerine bildirdi.

Parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götüren ve sayan ekipler, 9 bin 400 liranın sahibini aramaya başladı. Ekipler parayı bir süre sonra ulaştıkları sahibine teslim etti.

- Duyarlı davranışa plaket

Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Güven'e duyarlı davranışından dolayı plaket verdi.

Vatandaşın örnek davranışının gurur verici olduğunu söyleyen Karakaş, "Biliyoruz ki o bir temizlik işçisi. Belki maddi imkansızlıklar içerisinde ailesini geçindirmek istiyor. Tek isteğinin helal para düşüncesi olması da bizi bir kez daha gururlandırdı. Allah bu gibi insanlarımızdan razı olsun." diye konuştu.