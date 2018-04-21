Sokakta bulduğu kediye ilanla ’süt anne’ buldu

Eskişehir’de sokakta bulunan bir kediyi kendi yavrularından ayırmayarak emziren anne kedinin şefkati görenlerin yüzünü gülümsetirken hayrete düşürdü.

Eskişehir’de bir hayvansever olan Asalet Savgınoğlu, sokağa atılmış olan anne ve yavru kedileri evine getirerek bakmaya başladı. Kedileri sahiplenen 39 yaşındaki Asalet Savgınoğlu, bir internet sitesinde yavru kedi için süt anne arayan genç kızın paylaşımını gördü. Kız ile iletişime geçerek kediyi alan Savgınoğlu, yavruyu diğerlerinin yanına koyunca gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Anne kedinin yanına giderek emmeye başlayan yavru, diğer kedilerle de adeta kardeşleriymiş gibi anlaştı. Bunun bir anne şefkati ve insanlığa örnek bir davranış olduğunu söyleyen Savgınoğlu, yavru kedileri ilerde sahiplendireceğini söyledi.

"Hemen yaladı ve emzirmeye başladı"

Ev hanımı olan Asalet Savgınoğlu, evde 7 kedi beslediğini ve getirdikleri yavruyu anne kedinin hemen emzirmeye başladığını söyleyerek, "Daha önce bir nedim vardı. Bu 4 yavruyu ve anneyi bir market alışverişi sırasında parka bir araba tarafından bırakılırken bulduk. Ama evde de beslediğimiz bir kedi vardı zaten. Yaklaşık bir yıldır bizimle yaşıyor evdeki de. Aslında tereddüt ettim. Getirsek mi getirmesek mi, anlaşırlar mı anlaşamazlar mı diye. Ama arkamı dönüp gidemezdim çünkü doğum devam ediyordu. Aldık eve getirdik. Doğum devam ediyordu. Birkaç saat sakladık eşimden. Sonra söyledik. Çok şükür oda merhametli. Kabul etti. Evdeki kedi de çok ilginçtir kabullendi. Tepki vermedi yavrulara da annelere de. Hatta bulundukları odaya girmedi bile başını uzatıp bakıyordu. Yaklaşık 15 gündür bizimleler. 10 gün kadar sonra da takip ettiğim bir hayvan sahiplendirme sitesinde gözleri kapalı başka bir yavru bulmuş bir kız. Bir gündür kendisindeymiş. Gözleri sırılsıklamdı yavrunun Süt anne aradığını yazmış. Düşündüm bir eksik bir fazla. Ev zaten çiftliğe döndü. Getir dedik getirdi. Anne de onu kabul etti. Hemen yaladı ve emzirmeye başladı. Toplam 7 kedimiz oldu. Bunlar bir süre bizde kalacaklar. Tuvalet terbiyesi, kumu veya kendilerinin beslenebilir duruma geldikleri zaman biz bunları zarar görmeyecekleri bir yere sahiplendireceğiz" dedi.

Kediyi sokakta bularak sahiplenen 18 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Taşdemir ise “Sokakta gezerken yeni doğmuş bir kedi buldum. Önce annesini aradım ama bulamadım. Sonradan bir siteye ilan açtım ve bu sayede süt anne bulduk. Süt annemize getirdik ve o da kabul etti. Bir ay sonra da onu ben sahipleneceğim” ifadelerini kullandı.