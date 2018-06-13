Sokakta bulduğu parayı sahibine teslim etti

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde yolda 4 bin TL bulan Hasan Ali Sancar, zabıta ekiplerinin de yardımıyla ulaştığı Ali İhsan Demirer'e parayı teslim etti.

Yolda bulduğu yürürken 4 bin TL'yi Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getiren Hasan Ali Sancar, ekiplerin de yardımıyla parayı Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan sahibi Ali İhsan Demirer'e teslim etti. Demirer, "Hasat paramdı, buğdayımı satmıştım. Paramı bulan hayırsever vatandaş Hasan Ali Sancar kardeşime ve parayı kendime ulaştırılması için yoğun çaba gösteren Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah, razı olsun" dedi.

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