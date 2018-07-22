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Sokakta bulunan bebeğe 'Umut' ismini verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulunan bebeğe 'Umut' ismi verildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulunan bebeğe 'Umut' ismi verildi.
İlçe sınırları içerisinde yer alan Şahin Köprüsü civarında ağlama sesi duyan vatandaşlar, yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis, bebeği Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki Yeni Doğan Ünitesi'nde müşahade altına alınan ve 10 günlük olduğu değerlendirilen 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Biranda ilgi odağı haline gelen bebeğe, hastane çalışanları tarafından 'Umut' ismi verildi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Umut bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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- 10 günlük erkek çocuğun bulunduğu köprüden görüntü
- Erdemli Devlet Hastanesi tabelasından görüntü
- Küçük çocuğun küvözde görüntüsü
- Küçük Umut'un Doktor Ömer Ardıç tarafından muayene edilmesi
- Uzman Doktor Ömer Ardıç ile röportaj
- Minik Umut'un küvözdeki görüntüsü
- Erdemli Devlet Hastanesi'nin dış görüntüsü

SÜRE: 01'50" BOYUT: 130 MB
Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),(DHA)

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