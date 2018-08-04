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Sokakta çalışan çocuklara "özel gün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Mersin'de hayata geçirilen "Sokakta ya da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" projesi kapsamında trafik ışıklarında ve çeşitli işlerde çalışan çocuklar, sokaklardan alınıp yüzme öğretildikten sonra denizle buluşturuldu - Proje koordinatörü Mustafa Sarı: "Amacımız, hangi gerekçeyle olursa olsun sokaklarda, trafik lambalarında çocukların çalışmasını ya da dilenmesini önlemek"

MERSİN (AA) - Mersin'de hayata geçirilen "Sokakta ya da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" projesi çerçevesinde trafik ışıklarında ve çeşitli işlerde çalışan çocuklar, sokaklardan alınıp yüzme öğretildikten sonra denizle buluşturuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük tarafından yürütülen proje kapsamında, sokakta çalıştırılan çocuklar belirlenip aileleriyle temasa geçildi.

Ekonomik durumu kötü olan ailelere çeşitli yardımlar yapılarak, çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Öncelikle çocuklar mobil ekipler tarafından evlerinden alınıp, Erdemli ilçesindeki Çocuk Hakları Merkezi'ne getirildi. Burada teorik ve uygulamalı olarak yüzmeyi öğrenen çocuklardan çoğu, deniz kenarında yaşadıkları halde ilk defa denize girme imkanına kavuştu.

Öğretmenler refakatinde denize giren çocuklar, güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Amacımız çocukların çalışmasını ya da dilenmesini önlemek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Mustafa Sarı, kentte çocuk odaklı sosyal projeler yürüttüklerini belirtti.

Erdemli ilçesindeki yaklaşık 28 dönümlük eski İller Bankası yerleşkesindeki alanın 20 dönüme yakınını çocuk hakları faaliyetlerinde kullandıklarını aktaran Sarı, şöyle devam etti.

"Mersin sokaklarında çalışan ya da çalıştırılma risk altında olan çocukları mobil ekip çalışmalarıyla tespit edip, projeye katıyoruz. Ekonomik sıkıntı içinde olduğu tespit edilen çocuklarımızın ailelerini, gerek vakıflardan, gerekse Bakanlığımızın sosyal ekonomik destek yardımlarıyla destekliyoruz. Amacımız hangi gerekçeyle olursa olsun sokaklarda, trafik lambalarında çocukların çalışmasını ya da dilenmesini önlemek."

Mustafa Sarı, bu ve benzer projelerle Mersin'in diğer illere örnek olduğunu da kaydetti.

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