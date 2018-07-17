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Sokakta tartıştığı ev arkadaşını tabanca ile öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 08:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Savaş Y.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Savaş Y. (42), sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ev arkadaşı Mürüt Demir'i (41), tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesinde meydana geldi. Savaş Y. ve Mürüt Demir, restoranda birlikte içki içtikten sonra kaldıkları eve doğru yürümeye başladı. Bu sırada iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Savaş Y., üzerindeki tabancayı çıkarıp Mürüt Demir’e ateş etti. Başından tek kurşunla ağır yaralanan Mürüt Demir, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ambulanısyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan Savaş Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Elinde silahla olay yerinden uzaklaşırken kameraya yansıyan Savaş Y., evinde yakalandı. Gözaltına alınan Savaş Y.'nin, olayda kullandığı tabanca ise olay yerinin yakınında bir ağacın altında gömülü bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yeri
-Yaralının hastanede görüntüsü
-Cinayet şüphelisinin görüntüsü
-Olay yeri genel görüntü
-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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