Sokakta topladığı ölüm ilanlarına Kur'an okuyor

BUZİM (AA) - FAHRUDİN VOJİC - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Buzim şehrinde yaşayan 76 yaşındaki Omer Mujo Bajric, sokaklardan rastgele topladığı ölüm ilanlarını evine getirerek tanımadığı bu insanlara Yasin Suresi okuyor. 4 yıl önce camiye giderken yerde komşusunun ezilmiş ölüm ilanını görerek çok üzülen Bajric, bu ölüm ilanını alarak evine götürdü. O günden bugüne sokaklardan topladığı ölüm ilanlarına evine getiren Bajric, bugüne kadar onlarca merhuma Kur'an-ı Kerim okudu. AA muhabirine bu tuhaf alışkanlığını anlatan Bajric, her şeyin 4 yıl önce başladığını söyledi. Bajric, 4 yıl önce hayatını kaybeden bir komşusuna ait ölüm ilanını üzerine basılmış bir halde bulduğunu anlatarak "Cami bahçesinde bulduğum bu ölüm ilanını alıp eve götürdüm. O günden beri bulduğum tüm ölüm ilanlarını topluyorum." dedi. Sokaklardan topladığı ölüm ilanlarını, Almanya'da çalıştığı dönemde satın aldığı bir çantanın içinde sakladığını söyleyen Bajric, bugüne kadar 300'den fazla ölüm ilanı biriktirdiğini ifade etti.

Bajric, sokakta üzerine basılmış ölüm ilanları görmeye dayanamadığını belirterek "Birileri benim anne ve babamın ölüm ilanlarının üzerine bassa nasıl hissederdim kendimi?" ifadelerini kullandı. - Ayda bir kez Yasin okuyor Topladığı ölüm ilanlarındaki insanların bazılarını tanıdığını, bazılarını ise tanımadığını anlatan Bajric, bu ölüm ilanlarındaki kişiler için ayda bir kez Yasin Suresi okuduğunu ifade etti. Böyle bir işe kalkışmadan önce bir imama da danıştığını söyleyen Bajric, "Ona ölüm ilanlarını toplayıp tanımadığım birine Yasin okuyup okuyamayacağımı sordum. Bir mahsuru olmadığını söyledi. İnsanlar önce bana gülüyordu ama artık gülmüyorlar." dedi. Bajric, tanıdıkları arasında popüler olduğunu anlatarak "Herkes için Yasin okuyorum, onların ruhlarına hediye ediyorum. Allah onların mekanını cennet eylesin." diye konuştu. Sadece Buzim'den değil, ziyaret ettiği diğer şehirlerden de ölüm ilanları topladığını belirten Bajric, gücü ve sağlığı elverdikçe ölüm ilanları toplayıp onlar için Kur'an okumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.