HABER

SOKAKTAKİ GÖRÜNTÜ ÜRKÜTÜCÜ; 6 BİNA MÜHÜRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

- Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki binalarda derin çatlaklar oluştu.

- Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki binalarda derin çatlaklar oluştu. Boşaltılan binalar mühürlendi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Sütlüce'de çöken 4 katlı bir binanın yakınında bulunan 6 bina derin çatlaklar oluştu.
Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan, temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki binalarda derin çatlakların oluştuğu görüldü. Tedbir amaçlı boşaltılan 6 bina ise mühürlendi. Binalardaki incelemeler sürüyor.

" 'EV GİTTİ , EV GİTTİ' DİYE BAĞIRDI"
Bu arada mağdur olanlar için Beyoğlu Belediyesi ekipleri sosyal market aracı ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Mahalle sakini İbrahim Ayvalı “Ben burayı gördüm. Ben evimde kahvaltı yapıyordum. Bir komşu bağırdı 'Ev gitti , ev gitti' diye bağırdı. Bende hemen dışarıya çıktım. Ben evin ön tarafını görmüyorum, arka tarafta hiçbir şey görmüyorum. Ben burada 'içeride olan var mı' diye bağırdım. Genç bir çocuk varmış içeride o dışarıya çıkmış. Belediye başkanı bize söz verdi. Biz belediye başkanına güveniyoruz. Bizi mağdur etmeyecek" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Çöken binanın enkazı
-Çöken binadan geriye kalanlar
-Yan binalarda oluşan çatlaklar
-Mahalle sakini ile röp.
-Binalardaki mühürler
-Kapanan sokak
-Sokağın havadan görüntüsü

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Kelebekler Vadisi'nde kaybolan 3 arkadaşı AKUT bulduKelebekler Vadisi'nde kaybolan 3 arkadaşı AKUT buldu
KKTC'de Yunanistan için yardım kampanyası başlatıldıKKTC'de Yunanistan için yardım kampanyası başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Rafet El Roman ve Derya Ürkmez dudak dudağa

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Son dakika! Adnan Oktar'ın cephaneliği ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.