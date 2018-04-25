HABER

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü işbirliği ile İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında 500 adet çam fidanını toprakla buluşturuldu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Arslan, Orman İşletme Müdürü Özdal Yağan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, TDP Polisleri, öğretmenler, veliler ve yaklaşık 500 öğrenci katıldı.Orman İşletme Müdürlüğünce Yılanlı Dağı Mevkiindeki ağaçlandırma sahası içerisine hazırlanan dikim yerine, 500 çam fidanını çocuklar bizzat kendi elleri ile toprakla buluşturarak ardından can suyu da verdi.Etkinliğe katılan veliler, “Böyle bir fırsat verdikleri için başta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere Emniyetspor Kulübü yöneticileri ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu

Kayseri İl Emniyet Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü işbirliği ile İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında 500 adet çam fidanını toprakla buluşturuldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Arslan, Orman İşletme Müdürü Özdal Yağan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, TDP Polisleri, öğretmenler, veliler ve yaklaşık 500 öğrenci katıldı.
Orman İşletme Müdürlüğünce Yılanlı Dağı Mevkiindeki ağaçlandırma sahası içerisine hazırlanan dikim yerine, 500 çam fidanını çocuklar bizzat kendi elleri ile toprakla buluşturarak ardından can suyu da verdi.
Etkinliğe katılan veliler, “Böyle bir fırsat verdikleri için başta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere Emniyetspor Kulübü yöneticileri ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın sportif ve kültürel faaliyetler ile böyle sosyal faaliyetler ile de buluşturulması bizler için çok önemli, düzenlenen etkinlik bayram havasında geçiyor. Çocuklarımızın taekwondo sporundaki başarıları ile birlikte bu tür etkinliklere katılmaları streslerini atmalarına yardımcı oluyor, zaten çocuklarımızın yüzlerinden bu mutluluk okunuyor” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte ayrıca, çocuklar ile velilerine ikramlarda bulunularak hediyeler verildi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu

Sokaktan madalyaya uzanan çocuklar, 500 fidanı toprakla buluşturdu

e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandı
Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.