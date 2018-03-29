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Söke Karacahayıt’ta parke kaplama çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol ve Bakım Şube ekipleri Söke ilçesi Karacahayıt Mahallesi’nde parke kaplama çalışmasına başladı.Söke ilçesinde başlayan Parke Kaplama çalışmaları devam ediyor.

Söke Karacahayıt’ta parke kaplama çalışmaları başladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol ve Bakım Şube ekipleri Söke ilçesi Karacahayıt Mahallesi’nde parke kaplama çalışmasına başladı.
Söke ilçesinde başlayan Parke Kaplama çalışmaları devam ediyor. Daha önce Nalbantlar, Kisir, Pamukçular, Özbaşı, Çalıköy ve Akçakonak mahallelerinden sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Karacahayıt mahallesinde parke kaplama işlemine başladı.
Söke merkez dışı mahallelerinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Uzun süredir devam eden çalışmalarda birçok mahallede işlemlerde sona yaklaşılırken, bazılarında parke uygulaması bitti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nalbantlar, Kisir, Pamukçular, Özbaşı, Çalıköy ve Akçakonak mahallelerinden sonra ekiplerin Karacahayıt mahallesine girdiğini belirten Akkentli, " Söke’nin en büyük ova mahallelerinden olan Karacahayıt’ta çalışmalar başladı. Sayın başkanımız bu bölgeye geçtiğimiz günlerde bir ziyaret gerçekleştirdi. Sorunları yerinde gördü, vatandaşları dinledi. Yaklaşık 15 bin metrekare parke kaplama işi olacak. Program dahilinde ilerliyoruz. Çalışmaları Ekim 2017 ayında ASKİ, Fen işleri ekipleriyle planladık. Çalışmalarımızda muhtarlarla yaptığımız toplantıdaki taleplere göre yön verdik. Bu sezonda planladığımız her mahalleye giriyor, parke kaplama ve satıh asfalt çalışmaları devam edecek" dedi.
Çalışmaları yerinde takip eden Karacahayıt muhtarı Ahmet Ateş de Başkan Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Muhtar Ateş,"Özlem başkanımıza muhtarlar toplantısında bu konuyu dile getirmiştim. Sağolsun hemen ekipleri gönderdi ve çalışmalar başladı. Şahsım ve mahallem adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Söke Karacahayıt’ta parke kaplama çalışmaları başladı

Söke Karacahayıt’ta parke kaplama çalışmaları başladı

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