Söke Kızılay’dan özel öğrencilere özel sınıf

Aydın’ın Söke İlçesinde bulunan Batı Söke Çimento Ortaokulu’nda özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfın düzenlemesi, Türk Kızılayı Söke Şubesi tarafından yapıldı. Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıf tepeden, tırnağa düzenlenirken, özel öğrencilerin eğitimleri için gerekli olan tüm eğitim araçları da temin edildi.
Taleplerini geri çevirmeyen Kızılay genel merkezine teşekkür eden Kızılay Söke Şube Başkanı Oğuz Eryıldız “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Batı Söke okulunun böyle bir sınıf düzenlemesi ihtiyacı olduğunu öğrendik. Yaptığımız girişimler sonucunda Sökemize böyle donanımlı bir sınıf kazandırdık” diye konuştu.
Okulları ve Söke adına Kızılay Söke Şubesi’ne teşekkür eden Batı Söke Çimento Ortaokulu Müdürü Mehmet Telli ise “Özel eğitim öğrencilerinin kullanacağı ekipman, araç ve gereç çok önemli. Düzenlemesi yapılan sınıfımızın bağış sayesinde ekipman anlamında eksiği yok, fazlası var. Yapılan düzenleme sayesinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimlerinde büyük mesafe kaydetmiş olacağız. Öğrencilerimiz ve velilerimiz adına Kızılay Söke Şubesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.
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