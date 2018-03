Söke OSB Müteşebbis Heyetinin CHP’li temsilcileri istifa etti

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısında, OSB’nin yeni yönetim kurulu belirlenmiş ve bu yeni yönetimde Söke Belediyesi ile Söke Ticaret Odası temsilcilerinin yer almaması yönünde karar çıkmıştı. Bu karara tepki Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Belediye Meclisi tarafından görevlendirilen CHP’li Müteşebbis Heyeti Temsilcilerinden gecikmedi.

Başkan Toyran beraberinde meclis üyeleri Ahmet Karakaş, Hüsamettin Yaman, Hüseyin Gündüz, Levent Tuna ve Abdullah Arıcı ile birlikte basının karşısına geçti. Yapılan açıklamada yönetim kurulunun belirlenmesinde OSB’nin kuruluşundan bugüne kadar uyulan kriterlere aykırı hareket edildiği vurgulandı, bu durumdan rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. Başkan Toyran OSB Müteşebbis Heyetinden istifa ettiklerini ancak heyette yer almamanın OSB’ye desteklerini etkilemeyeceğinin altını çizdi. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran OSB’nin kuruluşundan bu yana Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası’nın katkılarının kimse tarafından inkar edilemeyeceğini söyledi.

Başkan Toyran açıklamasında; “5 yıl öncesine kadar OSB’yi ağzına dahi almayanlar, gündemine dahi almayanlar bugün her ne hikmetse OSB’yi ağızlarından düşürmüyorlar. Söke OSB’nin mevcut ve kurulacak OSB’ler arasında ilk 10 arasına gireceğini ısrarla söylüyorduk, bugün yine aynı sözleri ifade ediyoruz. Bugün OSB’nin geldiği nokta ne kadar doğru yolda olduğunun göstergesidir. Fakat yine geldiğimiz noktaya baktığımızda OSB’nin ilk defa siyasete bu kadar alet edildiğini, eskiden süre gelen alışkanlıkların gelenek ve göreneklerin hiçe sayıldığı kuruluşundan bu yana katılımcı kuruluşların hep temsil edildiğini gördük. Eski İl Özel İdare bugünkü YİKOB’un, Söke Belediyesi ve mevcut siyasilerin OSB yönetimlerinde hep temsil edildiklerini görüyorduk. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle bir Ticaret Odası yöneticisinin, Söke Belediyesi’nden bir yetkilinin, siyasi partilerin temsilcilerinin olmayışının kendi adıma izahını yapmakta zorlanıyorum” dedi.

“Söke Belediyesi büyük katkı sağladı"

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran belediyenin her türlü desteği verdiğini ifade ederek “1996 yılından bugüne bakarsak Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası birebir bu işin içinde olmuştur, maddi ve manevi her türlü desteği vermiştir. Ticaret Odası uzun süre ev sahipliği yapmıştır. Söke Belediyesi, Sulama Birliği de dahil olmak üzere kuruluş aşamasından bu yana maddi, manevi ve lojistik desteğini OSB’den esirgememiştir. İsmail Demirhan Kaymakamımız zamanında katkı paylarının yeniden düzenlenerek ekonomik anlamda da katkı sağlamaları planlanmış ve yerine getirilmiştir. İki sene içinde 2 milyon 200 Bin TL bütçe yapılmış, Söke Ticaret Odası 440 Bin, Söke Belediyesi 760 Bin, İl Özel İdare 880 Bin TL maddi kaynak aktarmışlardır. Bu kaynakla ve mevcut katılımcıların aidatlarıyla yaklaşık 750 dönüm yer kamulaştırılmıştır. Daha sonraları bu arazi güvence gösterilerek 10 milyon TL alınan kredi ile geri kalan kamulaştırmalar yapılarak, OSB’nin bugünkü konumuna gelmesi sağlanmıştır” dedi.

“Yönetim oluşturma kriterine uyulmadı"

Başkan Toyran açıklamasına; “Son meclis toplantısında OSB Müteşebbis heyetinin belirlenmesi ile ilgili olarak yapılan oylamada; benimle birlikte Ahmet Karakaş, Hüsamettin Yaman, Hatice Uzel Çakar ve Süleyman Yörük arkadaşlarımız Söke belediyesini temsilen meclisimiz tarafından yetkilendirilmiştir. 27 Mart’ta yapılan müteşebbis heyet toplantısında sayın valimiz yönetim kurulunun Sayın Kaymakamımızın başkanlığında YİKOB üyesi 4 bürokratımız tarafından yönetilmesini uygun görmüştür. Bu durum bu güne kadar yönetimlerin oluşma kriterlerinin göz önüne alınmamasından dolayı bizde rahatsızlık oluşturmuştur. Ben OSB’nin kuruluşundan bugüne görev alan yönetim kurulu başkanlarına, yönetim ve müteşebbis heyetlerinde görev alan üyelere, kuruluşundan bugüne görev alan Ticaret Odası başkanları ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra görev alacak yönetimdeki arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” sözleriyle devam etti.

Yüzde 90’dan fazlasının özel mülkiyet olduğu, OSB’de şu anda parsel tahsis ücreti olarak 45 TL ücretten bahsedildiğini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Bu fiyat arazi fiyatına denk gelmektedir. Bu fiyattan arazi tahsis edebiliyorsa Söke Belediyesi’nin katkılarının büyük olduğunu düşünüyorum. Son iki yıla bakacak olursak özellikle Söke Belediyesi’nin katkılarını inkar etmek mümkün değil. Söke Belediyesi taş ocağından OSB’nin ana ve ara bağlantı yolları dolgu malzemesi verilmiştir. Bu da 1 milyon 200 Bin ton yani yaklaşık 5 milyon TL’nin üzerinde bir katkıdır” dedi.

“Söke bizim, OSB bizim”

Başkan Toyran açıklamasında; “Söke bizim Sökemiz, OSB bizim OSB’miz, Mevcut yatırımcı ve yeni gelecek olan yeni yatırımcılar bizim yatırımcılarımız. İçinde olmasak da desteğimiz artarak devam edecektir. Söke’de yatırım yapmak isteyen, Söke’ye bir çivi çakmak isteyen herkesin yanında ve destekçisiyiz. Söke ve Söke OSB diyoruz, bir tane Sökelinin olmadığı yerel yönetimin temsil edilmediği bir OSB’den bahsediyoruz. Söke’ye hayırlı olsun diyorum. Kaymakam beyle son iki yıllık süreçte çalışma şansımız oldu. Söke OSB’ye sağladığı katkıları biliyoruz. Bundan sonra da Söke OSB’nin yolu açık olsun diyorum. Şu andan itibaren Söke Belediyesi CHP asil ve yedek müteşebbis heyeti üyeleri olarak istifa ediyoruz. Müteşebbis heyetinde olmak ya da olmamak bizim OSB’ye desteğimizin noksan olacağı, azalacağı yönünde algılanmamasını istiyoruz. Biz yerel yönetim olarak Söke’ye çivi çakacak herkesin arkasında ve destekçisiyiz” diye konuştu.