Söke Şoförler Odasında Refik Karataş güven tazeledi

Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Refik Karataş güven tazeledi.

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Refik Karataş ile odanın yıllardır genel sekreterliği görevini yapan Nazmi Tükel yarıştı. Refik Karataş şoför camiasının güven oyu ile yeniden başkanlığa seçildi. 699 üyesi bulunan Söke Şoförler Odası olağan genel kurulunda mevcut Başkan Refik Karataş’ın listesi 423 oy alırken, Nazmi Tükel’in listesi 138 oy aldı.

Genel kurul toplantında divan başkanlığını Aydın Esnaf Odaları Başkanı Selahattin Çetindoğan’ın yaptı. 40 yılını dolduran şoför esnaflarına plaketlerin verildiği genel kurul toplantısında odanın faaliyet ve mali raporları ibra edildi.

699 üyesi bulunan Söke Şoförler Odasının apılan seçimlerde kullanılan geçerli oy sayısı 561, Refik Karataş’ın listesi 423 oy alırken, Nazmi Tükel’in listesi 138 oy aldı.

Refik Karataş başkanlığında Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yönetimi Ramazan Demir, Lütfi Bala, Nazım Bali, Fahri Kandaş, Müjdat Akalın ve Yılmaz Çobanoğlu’ndan oluştu.

Kenan Eğerci, Ercan Sönmez ve Atınç Bilgin denetleme kurulunu oluşturan isimler oldu.