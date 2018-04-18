Söke’de 15 Temmuz şehitleri için duygusal tören

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan 15 Temmuz Zafer Köşesinin açılışında duygusal anlar yaşandı.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen anma programına Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende günün anlamına ilişkin konuşmayı okulun Din Kültürü öğretmeni Mustafa Karaöz yaptı.

Törende günün anlamına ilişkin konuşmalar ve şiirler okundu. Öğrenciler tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri canlandırıldı. Bir öğrenci giydiği asker üniformasıyla Ömer Halisdemir oldu, biri şehit polisin sesi oldu, diğeri şehit köy muhtarının sesi. Öğrencilerin kostümleri, yüreklerinden gelerek yaptıkları konuşmalar katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Gerçekleştirilen anma programında oratoryonun yanı sıra halk oyunları gösterisi de sunuldu. Kuran-ı Kerim okunması ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için duaların okuduğu törende keşkek-pilav-helva hayrı yapıldı. İkramın ardından törene katılan protokol üyelerince okulun giriş katında oluşturulan 15 Temmuz köşesi açıldı. 15 Temmuz köşesinde hayin darbe girişimini önleyenlerin kahraman ve sembol ismi Ömer Halisdemir’in fotoğrafı yine başköşede yer aldı.