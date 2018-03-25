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Söke'de aynı yerde iki kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde aynı noktada yarım saat arayla iki kaza meydana geldi, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, aynı yerde yarım saat arayla iki kaza meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke-Didim karayolundaki hemzemin geçitte yarım saat arayla iki ayrı kaza meydana geldi.

İlk kazada, Oğuz Yılmaz yönetimindeki 09 JK 0422 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Kazada, ölen veya yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Aynı yerde meydana gelen ikinci kazada ise Mehmet Ali Alkan idaresindeki 09 SK 096 plakalı hafif ticari araç, Ümit Gedikoğlu yönetimindeki 70 BJ 866 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Söke trafik kazası yaralı

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