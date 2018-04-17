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Söke’de çocuk oyunları şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Söke’de geleneksel çocuk oyunlar şenliği Söke Şehir Stadında yapıldı.İlçe Kaymakamlığı önderliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çocuk oyunları şenliğinde; çocuklar hem yarıştı, hem eğlendi.Dairesel koşu yarışması, bowling, bayrak yarışı, halat çekme gibi sallarda gerçekleşen yarışmalaa ilçenin farklı okullarından 420 öğrenci katıldı.

Söke’de çocuk oyunları şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Söke’de geleneksel çocuk oyunlar şenliği Söke Şehir Stadında yapıldı.
İlçe Kaymakamlığı önderliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çocuk oyunları şenliğinde; çocuklar hem yarıştı, hem eğlendi.
Dairesel koşu yarışması, bowling, bayrak yarışı, halat çekme gibi sallarda gerçekleşen yarışmalaa ilçenin farklı okullarından 420 öğrenci katıldı. Her okuldan 28 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmanın final bölümünü Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da izledi.
Organizasyonun koordinatör öğretmenlerinden Ramazan Çal, “Çocuk oyunları şenliğini her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirdik. İlçe Kaymakamımız Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu önderliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Söke Belediyesi’nin katkılarıyla yapıldı. Destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Final karşılaşmalarının sonunda katılım belgeleri öğrencilere Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu tarafından verildi.
Şenlikte yarışmalara katılan çocukların her birinin kazandığı etkinlikte, çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Yarışmalara öğrenci ve eğitmenlerinin yanında velilerinin de ilgisi yoğun oldu.

Söke’de çocuk oyunları şenliği

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