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Söke’nin Yenikent Mahallesi’ne ‘Zeytin Dalı’ Parkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Söke Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi Sağlık Ocağı ve caminin arkasında bulunan atıl alan parka dönüşüyor.

Söke’nin Yenikent Mahallesi’ne ‘Zeytin Dalı’ Parkı

Söke Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi Sağlık Ocağı ve caminin arkasında bulunan atıl alan parka dönüşüyor. Park yanında bulunan dere kenarının düzenlemesini de içeriyor. Yeni parkın adı Söke Belediye Meclisi tarafından alınan kararla ‘Zeytin Dalı Parkı’ olarak belirlendi.
Zeytin Dalı Parkı’nın yapım çalışmaları Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 2 Bin 828 metrekare park alanı, yaklaşık 4 Bin metrekare dere kenarı düzenlemesini içeren ‘Zeytin Dalı Parkı’ içinde spor alanı, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, oturma grupları yer alacak. Işıklandırma ile aydınlatılacak park alanında bir de işletmeciliği LİMA tarafından yapılacak bir de kafe yer alacak.
Söke’de park ve yeşil alanları arttırmak üzere yoğun bir çalışma içinde olan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Yenikent’teki parka ‘Zeytin Dalı Operasyonu’na atfen isminin verildiğini ve yaşatılacağını belirtti. Yenikent Mahallesi’nin ve dolayısıyla Söke’nin vatandaşların rahat ve huzurla vakit geçirebilecekleri bir parka da daha kavuşacağını söyleyen Başkan Toyran; “Söke’nin daha yaşanabilir bir kent olması, daha yeşil bir kent olabilmesi için çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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